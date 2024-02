Protestas sociales: Bullrich no dejará de actuar “por miedo a un muerto”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, defendió este domingo la aplicación del protocolo antipiquete durante las protestas en el Congreso contra la aprobación de la Ley Bases, responsabilizó a las organizaciones sociales por los hechos de violencia y afirmó que la amenaza de “un muerto” no va a detener el accionar de las fuerzas de seguridad en este tipo de situaciones.

“Yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Fue una refriega a los manifestantes, después de que le tiraran con todo a la Policía”, precisó en declaraciones a la prensa al ser consultada sobre las manifestaciones del último jueves y viernes en las inmediaciones del Parlamento.

En sintonía con otros representantes del Ejecutivo y dirigentes opositores, la ministra de Seguridad cuestionó a los diputados de la oposición, especialmente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, a quienes responsabilizó por no colaborar con el orden democrático e institucional.

“Los vimos todos a los diputados de la Izquierda y del kirchnerismo, con Máximo Kirchner a la cabeza, en la calle. Está todo coordinado. Van afuera a romper lo que no pueden construir adentro. Eso no es democrático”, expuso.

Luego, la funcionaria destacó el accionar policial al subrayar que “se nota muchísimo el nivel de profesionalismo que hoy tienen las fuerzas en la Argentina”. “Tienen muy claro cuál es el objetivo y lo que tienen que hacer”, aportó y confirmó que continuará con la aplicación del protocolo en próximas manifestaciones.

“Con el tema del miedo al muerto lo único que lográs es no hacer nada. No tengo miedo de actuar. ¿O vos te crees que no evalúo el costo cuando mando efectivos a enfrentar a un narco?”, advirtió.