¿Qué balance hacen los legisladores de la gestión de Kicillof?

En la semana en que se cumplió el primer aniversario de gestión del gobernador al frente de la Provincia de Buenos Aires, fueron varios los legisladores que dejaron ver su parecer respecto de Axel Kicillof.



Las opiniones sobre el mandatario y su gestión están divididas, ya sea que quienes las emitan resulten “compañeros” o miembros de la oposición. Unos alaban el esfuerzo realizado por el gobierno bonaerense para darle lucha a la pandemia, en medio de un contexto muy desfavorable, heredado de la gestión de María Eugenia Vidal durante los cuatro años que ocupó el sillón de Dardo Rocha. Del otro lado, resaltan las cuestiones que consideran como puntos flojos en los 365 primeros días de trabajo.



Desde el oficialismo, Juan Miguel Gómez Parodi destacó la gestión del gobernador, en donde para “cada uno de los problemas que se presentaron, novedosos y estructurales que arrastraba la Provincia, se generaron políticas concretas para dar respuestas”.



En declaraciones a un portal web, el diputado de 3 de Febrero insistió en que la agenda a la que tuvo que hacer frente la Provincia durante este año no fue la que se tenía en mente, “pero que se tuvo que amoldar en este año tan especial”.



Desde la oposición salieron en defensa de la antecesora de Kicillof, al indicar que “se dedicaron a marcar cuestiones del pasado con poco tino porque no son ciertas, no hubo grandes transformaciones”. Aunque no fueron particularmente severos con el gobernador, al indicar que “por estar atravesado por la pandemia, no quedó mucho por evaluar, no se vio una gestión activa que haya empezado con muestras visibles”.



Donde sí los legisladores de Juntos por el Cambio pusieron el acento en la crítica es en materia educativa y de Justicia.

Sobre la cuestión educativa, se sostuvo con encono que la Provincia podría haber hecho mucho más de lo que hizo.



En cuanto a la Justicia, fueron con los tapones de punta, al disparar que durante su primer año al frente de la Provincia, Kicillof la “adormeció”.



En un comunicado firmado por ocho referentes de la oposición con bancas en los recintos, se afirmó que “el Gobierno tomó, durante sus primeros 12 meses de gestión, la decisión de adormecer a la Justicia dejándola a la deriva”. Al tiempo que también se indicó: “Nos encontramos ante la cifra de vacantes más alta históricamente registrada. Faltan jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas en toda la Provincia”.



Desde el recinto de avenida 51, la senadora peronista María Reigada salió en defensa del mandatario y remarcó que este primer año “fue terriblemente complejo, no estaba esta pandemia en los planes”, y que “la respuesta inmediata del gobernador fue poner en marcha el fortalecimiento de la salud pública; ahora, planificando el operativo de vacunación”.



En contra de lo que exponen legisladores e intendentes de Juntos por el Cambio, Reigada enfatizó en que “hay que marcar que no hubo discriminaciones hacia los distritos, sobre todo en la planificación de la obra pública. Todos los recursos van a estar destinados a lo que es prioritario, como fortalecer el sistema educativo y apoyar a los esquemas productivos”.



Quizás quien más se haya jugado por marcar una diferencia respecto de la gestión saliente y la presente haya sido la senadora Susana Haydee González, quien a través de la red social Twitter sentenció: “Hace un año trabajaba en una Legislatura sin sesiones, sin comisiones funcionando. Desde que asumió @Kicillofok y @Diputados_Todos ejerce la bancada oficialista, la Legislatura se transformó en un instrumento generador de derechos para las y los bonaerenses. ¡¡Gracias Gobernador!!”.



Otro de los temas que abordó la discusión de los pasillos en la Legislatura bonaerense es la de la suspensión “excepcional” de las PASO, que tiene a la oposición buscando evitarla. Al respecto, el senador oficialista José Luis Pallares sostuvo que “parece que la oposición no entiende la pandemia. El obstruccionismo ya no tiene límites, o tienen una gran sobredosis de medios opositores al gobierno. Me parece que no hablan con el ciudadano común, que están alejados de la realidad”.



Desde su asunción, Kicillof debió lidiar con crisis humanitarias en cárceles, las leyes de emergencia y norma impositiva fiscal, las negociaciones con los bonistas, la pandemia del coronavirus, el caso Astudillo Castro, la Ley de Endeudamiento, las protestas policiales, el inicio de las paritarias, la toma de Guernica y las protestas de los presos, que se suman a las recientes protestas de trabajadores de la salud y los judiciales. Y aún resta el Presupuesto 2021.



A un año de haber asumido, el gobernador Axel Kicillof lidia con los problemas que en materia educativa, sanitaria y productiva trajo a su gestión la pandemia de Covid-19.



Y, si bien ante cada micrófono que tiene enfrente, no se cansa de marcar la situación en la que recibió a la Provincia, en materia legislativa el mandatario reactivó una Legislatura que durante el último año de gestión vidalista funcionó poco menos que a reglamento.