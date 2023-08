Reanudaron el juicio a 18 represores de la Dictadura militar

En la ciudad de La Plata, en la jornada del jueves, se reanudó el juicio contra unos 18 represores durante la última Dictadura militar. Se trata de la causa que investiga el Tribunal Oral Federal (TOF 1) por los delitos cometidos contra unas 210 víctimas en dos excentros clandestinos de detención.

Los imputados por los hechos cometidos en 1 y 60 son Roberto Armando Balmaceda, Carlos Ernesto Castillo “El Indio”, Alberto José Crinigan; Tomas D´Ottavio, Carlos Hugo Leguizamón, Claudio Rubén Mejías, Raúl Ricardo Monzón y Juan Antonio Vidal.

En tanto, por lo sucedido en la comisaría 8va se encuentran involucrados Enrique Armando Cicciari, Luis Gustavo Diedrichs, Lucio Carlos Ramírez, Rubén Vicente Sánchez, Jorge Héctor Di Pascuale, Carlos María Romero Pavón y el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, entre otros.

En la audiecia de ayer, uno de los sobrevivientes relató: “El 13 de abril de 1976 me fueron a buscar a mi casa y me llevaron con capucha de cuerina verde de mi casa en Gonnet, lo mismo a mi mujer que estaba embarazada. Me llevaron a la comisaria de la Policía Federal en 15 y 49, y ahí me torturaron”.

“En la tortura uno pierde la noción del tiempo y no se lo deseo a nadie. Es preferible la muerte antes”, expresó y afirmó que “de ahí me llevaron a 1 y 60”.

Tras escuchar varios testimonios, los representantes de la Justicia deberán resolver los pasos a seguir en el caso.