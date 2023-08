Julio Garro: “Quedan días para la elección y va a ganar el mejor, confiemos en la gente y no en un pasacalle”

A menos de 10 días para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), diario Hoy habló en exclusiva con el intendente de La Plata, Julio Garro, quien enfrenta al actual senador Juan Pablo Allan dentro de la interna que tiene hoy Juntos por el Cambio.

—¿Cuáles son las prioridades que se plantean si lógicamente gana la interna y la elección general?

—Hemos comenzado con prioridades en nuestra ciudad hace algunos años que tienen que ver con las obras hidráulicas, las cuales había que llevar adelante de manera indefectible. Existía un dolor muy grande en nuestra sociedad y era prácticamente un pedido masivo de nuestra comunidad hacer esas obras, que van enterradas, que no traen votos, pero que, como siempre digo, salvan vidas y hoy vivimos un poco más tranquilos.

Hemos creado el COEM (Comité Operativo de Emergencias Municipal), que mantiene a los platenses informados, y pusimos sensores y cámaras en todos los arroyos de nuestra ciudad, lo que nos permite trabajar con mucha más previsibilidad, con un equipo más preparado de Defensa Civil y un enorme compromiso de todos los que laburan en esa área, sabiendo que trabajan con una sociedad que se asustó y sufrió mucho. Nos fuimos modernizando, nuestra ciudad fue cerrando esas heridas y hay una elección que hay que superar; no solo una PASO sino una general. Pero sorteado eso, la idea es ofrecerles a los platenses cosas que tienen que ver con los principales problemas que tiene hoy nuestra ciudad.

Uno es sin dudas la inseguridad. Tengo el compromiso de Diego Santilli de que cuando él sea gobernador y yo sea intendente podamos crear la Policía de la Ciudad, una fuerza que dependa de la ciudad de La Plata, que dependa del equipo del intendente. Esa Policía de cercanía, esa Policía de saber dónde está el delito, porque todos los intendentes sabemos muchas veces dónde hay un barrio más castigado que otro, dónde se vende droga, y nosotros denunciamos permanentemente, vamos a la Justicia. Nos apoyamos mucho en la Policía de la Provincia pero no es nuestra Policía y se nos hace muy complejo trabajar de esta forma.

—Hablando justamente de la Policía de la Provincia, ha habido una relación un poco tensa con el ministro Sergio Berni...

—Más que nada porque perdimos la Policía Local, esa Policía que veíamos en el centro comercial caminando, que nos daba cierta tranquilidad, que caminaba por las avenidas, que caminaba por las plazas y estábamos acompañados, ¿no? Entonces me parece que hay que volver a eso, hay que meterle mucha tecnología a una Policía nueva, que podamos ver dónde están, cuántas veces pasan caminando por un lugar, cuántas veces pasan por otro y ser mucho más prácticos en los insumos.

Yo soy de los que piensan que hay que comprar patrulleros por leasing, porque el patrullero al año y medio se rompe o se desguaza para arreglar otros, y entonces la idea es cambiarlo y hay que pensar en motos, en más motos, porque la moto tiene más agilidad y es más liviana lógicamente, por lo que hay que conseguir más motoristas para que manejen, darles tecnología. Tengo ese compromiso de Santilli y ojalá podamos hacer la Policía de nuestra ciudad. La inseguridad es uno de los problemas más importantes porque, si nos matan o si nos pasa algo, no podremos ni disfrutar los juegos de las plazas ni la luminaria LED.

—Usted hablaba de las principales demandas, ¿cuál sería otra importante para la gestión?

—Hay una demanda muy importante en este último tiempo que es el agua y las cloacas en los barrios. Yo asumo el compromiso de, si tengo la oportunidad de tener un mandato más, poder llevar el agua y las cloacas a cada barrio de nuestra ciudad. Hoy faltaría un 35% de agua y cloaca. Si bien contamos con muchos proyectos hechos, hay otros por los que hay que buscar el financiamiento, y yo me comprometo a que la mayoría lo ponga el Municipio, pero necesitamos también que la Nación y la Provincia nos acompañen. Estoy convencido de eso, y yo no concibo que haya ciudadanos de primera o de segunda, los que tienen agua y los que no la tienen. Estamos hablando de dignidad, estamos hablando de que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones y me parece que el agua y las cloacas en los barrios tienen que ver con la vida, tienen que ver con crear una familia, con cuidar a los hijos, con tener la dignidad de contar con un servicio en la puerta de tu casa.

En ese sentido, también quiero jerarquizar la figura de las cooperativas de agua y luz porque, cuando tuvimos los problemas de agua, donde lógicamente ABSA en ese sentido ha fallado y mucho y nos preocupa, en los barrios donde hay cooperativas de agua y luz no hubo inconvenientes. Contaban con agua y luz, tenían un servicio que funcionaba. Entonces quizás llegó el momento de poner este tema arriba de la mesa y empezar a charlarlo a ver cuál es la mejor figura, pero no para darle la cooperativa a uno u otro, sino para que la gente viva bien, porque muchas veces lo que uno ve es que la ciudadanía quiere pagar su luz, quiere pagar su agua, pero necesita que el servicio sea bueno. Creo que ese es uno de los temas más importantes a llevar adelante, pero necesitamos también la decisión política de que nos acompañe más que nada la Provincia.

Otro de los temas es el de la mudanza de la Terminal de Ómnibus. Nosotros no podemos seguir con la Terminal emplazada donde hoy se encuentra porque hoy en ese lugar quedó vetusta, incómoda, fuera de lugar, pero más que nada por el crecimiento que tuvimos como ciudad. Eso hace 50 años era otra cosa. Entonces pensamos en poder trasladarla a 520, cerca de la Autopista La Plata-Buenos Aires, lo que hará que los micros no entren al casco fundacional. O podemos llevarla a la Estación de Trenes y hacer allí la Ferroautomotor porque hay unas tierras para que salgan por diagonal 80 a la Autopista.

En el lugar donde está emplazada hoy la Terminal y luego de su mudanza, vamos a construir un Polo Tecnológico para los jóvenes de nuestra ciudad acompañado de una Escuela Municipal de oficios. Hoy hay mucha industria en La Plata, comercios, marcas, emprendedores, pymes y generalmente buscan mano de obra y no encuentran la calificación. Me parece que está muy bueno que vos como municipio puedas brindarle a la sociedad profesionales o gente capacitada. No solo para una obra, no solo para una empresa, para una pyme, para un hotel, sino también para tu casa. Entonces enseñar oficios saca a los chicos de la calle, les genera la posibilidad de trabajar. Creo que en los momentos que estamos viviendo viene muy bien. Así que la Escuela Municipal de oficios y el Polo Tecnológico tienen que ver con la industria del conocimiento de nuestra ciudad, porque hoy vemos miles de jóvenes que venden su trabajo al mundo, que cobran en dólares y no les prestamos atención, pero son una materia gris y una materia prima muy importante.

—A nivel nacional el enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich ha subido de tono a nivel mediático. En lo local, al menos, no se ha visto ese tono de chicanas entre usted y Juan Pablo Allan

—Vamos a tener que sentarnos a charlar gane quien gane las PASO. Siempre digo que después del 13 hay un 14. Entonces, al haber un lunes 14, hay una sociedad que espera de nosotros, a nivel nacional, provincial y municipal, coherencia y madurez. A mí me toca, además de enfrentar una campaña electoral, gestionar una ciudad donde muchos me acompañan y están acá conmigo. Eso requiere una ocupación extra. Para mí lo más importante no es la campaña sino la gestión, porque justamente es además la mejor campaña: llevarle soluciones al metro cuadrado de cada uno de los platenses. Creo en el respeto durante las campañas y pienso que hay un día posterior que nos tiene que encontrar a todos unidos trabajando por lo mismo.

Me parece que eso es lo que la ciudadanía tiene que sentir y eso habla de responsabilidad, eso habla de coherencia, de respeto. Estamos todos en el mismo espacio y también soy de los que consideran que la competencia es muy buena.

Yo soy producto de unas PASO. En el 2015 tuve que competir, éramos tres listas. Después competimos en 2021 entre Santilli y Manes, y eso nos hizo bien grandes y ganamos en la ciudad de La Plata. No hay que temer de la competencia, tiende a fortalecernos. Así que como yo soy producto de una interna y he participado de internas, estoy absolutamente convencido de que una interna también nos fortalece, así que dentro de ese marco me parece que el respeto es algo muy importante.

—Dejando de lado la interna, donde sí se han generado roces es con la oposición, con las denuncias del espacio que encabeza Julio Alak (Unión por la Patria) sobre el robo de pasacalles. ¿Cómo toma estas denuncias?

—Primero creo que cada espacio debe mirar hacia adentro. Cuando vos tenés una competencia con cinco candidatos, no puede ser que siempre el intendente sea a quien se le echa la culpa. Primero hay que mirar hacia adentro y segundo me parece que nosotros estamos llevando adelante una campaña con mucho respeto; nos han sacado publicidad y no hemos salido a denunciar porque entendemos que lógicamente hay competencia, que puede haber muchos militantes que juegan sacando uno y poniendo otro, y es parte de una campaña electoral. A mí no me gusta dramatizar estas cosas, no me gusta victimizarme. La gente no vota por un cartel más o un cartel menos, la gente tiene conformada su decisión por cosas que se hicieron en la ciudad o por lo que falta, pero no decide la elección un cartel. Así que yo llamo a la reflexión, a que estemos tranquilos. Quedan días para elección y va a ganar el mejor, confiemos en la gente y no en un pasacalle.

—En este sentido, ¿mira de reojo la interna de Unión por la Patria? ¿Piensa que sería mejor enfrentar a uno u a otro en caso de que gane las PASO?

—Estoy muy ocupado en la gestión y por supuesto que miro la campaña. Veo a los chicos cómo laburan y llevan adelante una campaña que implica un desgaste muy grande y es un momento muy difícil para hacer campaña, donde la gente está muy mal. La verdad es que hacer una campaña me produce a veces cierta vergüenza, es lo que siento.

Del otro lado hay cinco listas con muy buenos candidatos. Hay postulantes muy jóvenes que tienen muchas ganas y hay personas con experiencia, pero a mí me encantaría enfrentar la decisión de la gente. Si tiene que ser una nueva expresión de la juventud o si tiene que ser alguien que ya en el pasado haya hecho algo en nuestra ciudad, bienvenido sea, porque lo más importante es lo que la gente nos marque. Competiremos, así como competimos en el 2015, en el 2017, en el 2019 o en el 2021. Vamos a competir en el 2023 y además vamos a ganar.