Suspenden una audiencia clave para Milagro Sala

Este jueves se suspendió y se pospuso la audiencia que se llevaría a cabo para resolver si la dirigente social Milagro Sala volverá o no a una cárcel común para terminar de cumplir su condena de 13 años de prisión. Según trascendió, el aplazo del trámite se dio debido a un planteo de la defensa.

Según dispuso el juzgado, en el documento que lleva la firma del juez de Ejecución Emilio Cattan se expresa: “Atento los planteos efectuados por Alejandra Cejas, en su carácter de Defensora de Milagro Amalia Ángela Sala, en escrito digital, suspéndase la audiencia fijada para las 17 del día de la fecha, hasta tanto se resuelva lo solicitado por la defensa”.

En tanto, horas más tarde, Sala reapareció y dialogó con la prensa apuntando al gobernador y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales. “Que Gerardo Morales haga campaña y me use a mí me tiene podrida, y no veo a ningún fiscal ni a Alberto Fernández que paren esta locura”, dijo la mujer.

En ese sentido, agregó que “la ilusión de Gerardo Morales es verme presa en una cárcel nuevamente. Están pretendiendo verme morir poco a poco. Este atropello no se lo deseo a nadie”, consideró.

Por otra parte, cerró: “Para Morales somos todos violentos, somos la peor casta que existe en la provincia y cuando va a las otras provincias dice que él puso orden, que mató a la corrupción”.

“Tengo mucha indignación. Me lo hacen a mí, te podés imaginar lo que le hacen al ciudadano común. Hay camionetas en la cual encapuchados secuestran maestros, estatales, dirigentes sociales y nadie puede decir nada porque amenazan a las familias. Esto se vive en Jujuy”, concluyó.