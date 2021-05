Rechazan cautelar que apuntaba a suspender el DNU sobre telecomunicaciones

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la cautelar presentada por el Grupo Clarín -a través de Telecom SA y Cablevisión SA-, que pretende suspender el DNU que declaró servicio público a las telecomunicaciones (internet, cable y telefonía celular).

“Es claro que no corresponde a este Tribunal pronunciarse en esta oportunidad respecto de la tacha de inconstitucionalidad formulada”, rechazaron los camaristas Fernando Uriarte, Alfredo Gusmán y Eduardo Gottardi. Los jueces subrayaron que había omisiones, contradicciones y quejas diversas contenidos en la demanda que buscaba que se declare la inconstitucionalidad del DNU.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) se pronunció sobre este tema, adelantando que mañana presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema.

En una presentación virtual realizada este mediodía, el presidente del organismo, Claudio Ambrosini, manifestó: "vamos a ser muy rigurosos en lo que podemos exigir", y remarcó que "el DNU 690 está ratificado por el Congreso, es una ley y hay que cumplirla, no es una cosa personal, las leyes están para cumplirlas".

Por su parte, el vicepresidente del ente, Gustavo López, señaló: "vamos a la Corte mañana, nos acompañan todas las asociaciones de consumidores", y agregó que "el único que obtuvo una cautelar es Telecom, esto afecta a la competencia y castiga al usuario".

En ese sentido, afirmó que "es una cuestión de sentido común, Telecom aumentó 20% en el primer trimestre, y ahora con la suspensión del decreto dice que va a aumentar 15% más, esto da 37% acumulado en un semestre, ¿eso parece lógico?", cuestionó.

López aclaró que "en mayo no se autorizó ningún aumento, si nadie autorizó no pueden aumentar, quienes aumentaron en mayo lo van a tener que devolver porque no se autorizó ningún aumento".

Presentes en la conferencia, distintas asociaciones de defensa al consumidor expresaron su apoyo a la presentación que se hará mañana.