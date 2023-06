Scioli prometió cerrar la grieta y habló de puntos en común con Schiaretti y Urtubey

Luego de los momentos de tensión dentro del ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, el precandidato presidencial y embajador Daniel Scioli habló de la necesidad de diálogo de cara al futuro y consideró que tiene “muchas propuestas en común” con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el exmandatario de Salta Juan Manuel Urtubey.

El funcionario nacional sostuvo que cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires implementó un acuerdo de unidad y expresó que es el mecanismo necesario para llevar adelante una “agenda de desarrollo”, por lo que “comparto muchas de las propuestas de Schiaretti y de Urtubey”.

En ese aspecto, adelantó: “Si gano, voy a pedir que me ayuden”. Y aseguró que “se viene algo nuevo, algo distinto, gestión con acuerdos políticos que den más certidumbre”. Por otro lado, al hablar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo, destacó la necesidad de que “sea la gente la que ordene las candidaturas”.

Por otro lado, manifestó su deseo de “que quede claro que no soy títere de nadie”, y agregó: “El candidato soy yo, Daniel Scioli. No dependo de otro espacio. No estoy en contra de nadie. Voy a las elecciones con total independencia, autonomía y decisión”.

Para finalizar, luego de hablar de Schiaretti, se refirió a Córdoba como una provincia a la que admira y quiere por su “pujanza productiva, su identidad, su espíritu emprendedor, por ser una gran protagonista en la agenda bilateral con Brasil, y por estar siempre en las misiones comerciales”.

Scioli viene profundizando fuertemente su campaña por llegar a ocupar el lugar principal en la Casa Rosada, y en ese marco hizo referencia a su proyecto de país en caso de vencer al resto de los postulantes en las urnas. “La solución de fondo a los problemas que tiene el país es el crecimiento, no es el ajuste. Las alternativas de los que hablan de la dolarización o de que van a hacer lo mismo más rápido son los que proponen ajuste”, enfatizó.

Por otro lado, tal como informó este diario, el embajador ratificó una vez más su buena relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al asegurar: “Hablo con ella cuando tengo que hablar. Nos conocemos hace mucho, ella sabe que soy una persona confiable y que hace 20 años estoy en el mismo espacio político, no todos pueden decir lo mismo”.

Así, el funcionario volvió a pedir a los argentinos que lo acompañen con su voto y puso el énfasis en su experiencia y sabiduría para “afrontar lo que viene”.