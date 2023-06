Scioli se planta y condiciona el armado del nuevo frente Unión por la Patria

Mediante negociaciones contra reloj, el Frente de Todos finalmente definió el cambio de nombre: “Unión por la Patria”. Sin embargo, es el reglamento lo que mantuvo en vilo hasta el cierre de esta edición a los integrantes de la coalición de gobierno.

El apoderado del Partido Justicialista nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó el nombre y los colores que identificarán al espacio. “Van a ser los mismos tres que nos han acompañado desde 2011: azul pantone, otro azul un poco más claro y el amarillo”.

Por su parte, la presidenta del Partido de la Victoria, Diana Conti, afirmó que buscan un ­“candidato de unidad”, mientras que desde el sector de Daniel Scioli insisten en ir a unas PASO. El embajador argentino en Brasil, Eduardo “Wado” de Pedro, Agustín Rossi y Sergio Massa son los nombres de algunas de las candidaturas dentro del frente.

Además, se supo que La Patria de los Comunes, el sello del Evita y Barrios de Pie, firmó la integración al frente electoral.

Sin embargo, la discusión se centró en el porcentaje de pisos para quienes presenten listas. “Es legal fijar un piso de más del 25% de los votos en la participación interna”, dijo Wesselhoefft.

El piso de votos para integrar las listas finales fue históricamente del 25%; sin embargo, se habló de que el sector del kirchnerismo propuso un porcentaje que dejaría al sector de Scioli –que responde a Alberto Fernández– fuera de las postulaciones al Congreso.

Por su parte, Conti habló del 33% como un número “lógico”, aunque todavía no hay precisiones. Legalmente, hay tiempo hasta el 19 de este mes para presentar el reglamento.

La firmeza de Scioli

Ante estas negociaciones, el embajador reafirmó su compromiso con la candidatura presidencial. De hecho, brindó un mensaje en sus redes sociales con el mismo tono electoral que caracteriza a sus publicaciones: “No somos comentaristas de problemas. Venimos a enfrentarlos y resolverlos. Para resolver los problemas de la gente tenemos que construir sobre lo construido y avanzar hacia una gran agenda del desarrollo argentino”, afirmó.

La candidata de Scioli en la Provincia, Victoria Tolosa Paz, también confirmó: “Vamos a ir de cara a la ciudadanía a explicar el programa de gobierno y qué ideas tenemos. Fundamentalmente, vamos a someternos al voto popular. Escriban el reglamento que escriban, acá vamos a estar”.

Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y apoderado de la lista del exgobernador bonaerense, afirmó: “Daniel Scioli va a ser candidato y no va a aceptar que no se respeten las minorías en el reglamento interno del frente”.

Respecto de la posibilidad de llevar este debate a la Justicia electoral, el funcionario afirmó: “Si yo no puedo encontrar una alternativa al piso que quieren imponer, si no me dan la oportunidad de resolverlo en una mesa, tengo que acudir a la Justicia”.

El mensaje de la nueva alianza

El frente oficialista compartió en sus redes sociales un mensaje que habla de una “encrucijada histórica”.

“Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento ­económico con inclusión social”, apuntaron. Sin embargo, afirmaron “saber lo que tenemos enfrente”.

El frente ahora denominado Unión por la Patria afirmó que Juntos por el Cambio pretende aplicar “recetas que nos llevaron al 2001 y al retorno del FMI en el 2018”.

“Los sectores más reaccionarios de la oposición, a través de discursos de odio y violencia, proponen la construcción de un país para pocos que incluye la eliminación de sus adversarios políticos”, continuaron.

En este sentido, señalaron que desde la oposición “no ocultan sus intenciones” y mencionaron medidas como la dolarización de la economía, el endeudamiento y “hacer pagar el costo del ajuste no solo a los que menos tienen -como siempre-, sino también a la clase media”.

Ante estas circunstancias pidieron “ampliar” el espacio político, pero además “llevar adelante un programa de gobierno que desarrolle la economía al tiempo que mejore la calidad de vida” de la población.

También resaltaron “la visión federal, nuestra diversidad cultural y la profunda tradición solidaria de nuestro pueblo”, y la necesidad de acordar “a través de métodos pacíficos y democráticos”.

“Nos unimos para recuperar la independencia económica y por el desarrollo de una Argentina federal”, concluyeron.