¿Se rompe la alianza? El PRO se distancia del oficialismo por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

El anunciado veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario podría caerse por el malestar del líder del PRO, Mauricio Macri, con el círculo íntimo del Presidente Javier Milei.

“El tema del veto que lo arreglen los diputados. Nosotros siempre tuvimos a la educación pública como una bandera del PRO”, señaló el exmandatario Mauricio Macri decidiendo, de esta manera, que no influirá en una decisión clave que tendrá que tomar el bloque del PRO, que conduce Cristian Ritondo, con respecto a apoyar, o no, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin el apoyo del partido amarillo, el oficialismo no contará con los votos necesarios en el Congreso.

En este marco, ya hubo legisladores que manifestaron su intención de voto. Álvaro González confirmó que no acompañará el veto, como también lo hizo el senador Luis Juez. El mismo camino podría seguir el fueguino Tito Stefani, quien mantiene una buena relación con el expresidente Macri.

Por otra parte, el exministro de Educación y actual diputado por la Provincia, Alejandro Finocchiaro, está manteniendo comunicación con cada uno de sus compañeros de banca para intentar convencerlos de mantener el voto a favor del veto.

Alguno nombres importantes, como Cristian Ritondo o Diego Santilli, aún no se expresaron con respecto a su intención de acompañar o no el veto ejercido por el Presidente.

Las señales de Macri

Por su parte, Mauricio Macri estuvo enviando señales sobre su postura ante la situación. Por un lado, estuvo reunido con senadores del PRO, Luis Alfredo Juez, Carmen Álvarez Rivero, Beatriz Ávila, Martín Goerling Lara, Victoria Huala, Andrea Marcela Cristina y Alfredo Luis De Angeli, para planificar la estrategia legislativa. Los cercanos al expresidente dejaron trascender que “la universidad pública es uno de los pilares de las propuestas del partido” y que estaba en duda el apoyo al veto.

Otra señal fue a través de Fernando de Andreis, exsecretario general de la Presidencia, y uno de sus hombres más cercanos, quien tuiteó: “Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza”, haciendo referencia a la relación entre el oficialismo y el partido amarillo.

El mensaje generó mucho ruido en el bloque. Los cercanos al exmandatario saben que cualquier publicación o dicho del exsecretario general de la Presidencia suelen ser palabras del propio expresidente.

Tras conocerse la reunión y la publicación de exsecretario, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, manifestó que la actitud del exmandatario “no es la forma de encarar el tema”, y expresó que “no es que el PRO siempre haya defendido la educación pública”.

Teniendo en cuenta la postura del líder del PRO, el Gobierno se prepara para judicializar la Ley de Financiamiento Universitario ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. El encargado de realizar las presentaciones judiciales del presidente será el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra. Asimismo, no descartan elevarlo a la Corte Suprema a través de un per saltum.