Bianco le puso paños fríos a la interna del peronismo

El jefe de ministro de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, calmó los ánimos dentro del peronismo bonaerense y nacional tras los rumores de internas. En una entrevista reciente, Bianco elogió a los principales referentes del espacio y minimizó las diferencias políticas que surgieron en los últimos meses.

En relación con el escenario político en la Provincia, Bianco destacó la figura de Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense. “Tengo mucho respeto político por Máximo. Es uno de los dirigentes más formados dentro del peronismo. Claro que puede haber diferencias, pero eso es algo normal y natural. Estamos como en un vestuario después de perder una final, todos nos estamos recriminando alguna situación”, explicó, en referencia a los roces que se dieron luego de las últimas elecciones.

Bianco también habló sobre la situación del peronismo a nivel nacional y la propuesta de Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, como nuevo presidente del Partido Justicialista. “Sé que se ha propuesto a Quintela, lo cual me parece muy bien. Es una referencia importante dentro del peronismo”, señaló. No obstante, aclaró que, a pesar de algunos rumores, el gobernador Axel Kicillof no está pensando en postularse a la presidencia del PJ ni tiene intención de hacerlo. “Axel no está pensando en una candidatura presidencial ni me ha expresado ningún deseo de ser presidente del PJ”, subrayó.

Para cerrar el tema, Bianco descartó cualquier interna fuerte dentro del peronismo bonaerense, especialmente entre los sectores que responden a Máximo Kirchner y Axel Kicillof. “Puede haber diferencias políticas o tácticas, pero para nosotros no hay ninguna interna”, concluyó.