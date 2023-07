“Se viene la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas”

El intendente de La Plata, Julio Garro, difundió un video en sus redes sociales donde se lo ve junto a los precandidatos a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, y a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

Allí, el jefe comunal anunció algunos de los proyectos pensados para La Plata en materia de seguridad, obras y servicios públicos.

Se tratan de los “compromisos” que asumió el candidato a la reelección en la capital bonaerense en el caso de poder renovar su mandato: la creación de la Policía de la Ciudad, la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas y servicios públicos para los barrios.

“Viene la Policía de la Ciudad, viene la segunda etapa del Plan de Obras Hidráulicas y vienen las obras para llevar la red de cloacas que tanto hace falta a toda La Plata”, adelantó Garro en este video.

“Necesitamos al país, la Provincia y la ciudad yendo para el mismo lado”, agregó el intendente.

A modo de introducción, La­rreta aseguró que, “cuando yo sea presidente, Diego gobernador y Julio intendente, La Plata va a contar con los recursos necesarios de la Nación y de la Provincia para llevar la red de cloacas a toda la ciudad, a todo el municipio”.

Por su parte, Diego Santilli reforzó la idea del trabajo en equipo para continuar con las obras de vital importancia en la ciudad.

“Yo sé que Julio estuvo peleando muchos años para conseguir presupuesto para hacer obras y cloacas para la ciudad”, dijo el candidato a gobernador bonaerense.

Desde la Municipalidad de La Plata recordaron además que se creó un “moderno centro de monitoreo” con “más de 1.200 cámaras de seguridad, lectores de patentes, patrullajes, casetas en espacios verdes, iluminación led, el SAME y controles vehiculares permanentes”, lo cual permitió el desarrollo de “una robusta red de prevención del delito en los distintos barrios”.

Por último, aseguraron que se ejecutó “un ambicioso Plan de Obras Hidráulicas que contempló la adecuación y el revestimiento de arroyos, la construcción de derivadores, desagües pluviales, nuevos puentes, conductos y reservorios, entre otras tareas fundamentales para la gestión del riesgo, que tendrán ahora su segunda etapa”.

Cabe destacar que la propuesta de crear una fuerza policial bajo la órbita del Municipio es una idea que ya Garro había adelantado durante la presentación de nuevas camionetas para el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM).

“Los intendentes queremos ser responsables de la seguridad, es importante que nos den la Policía. Cuento con el compromiso de Diego Santilli para que cuando sea gobernador tengamos la posibilidad de que nos den esa Policía, porque si no, el Municipio coloca cámaras, entrega botones antipánico, construye un COM para monitorear, crea la Guardia Urbana, pone casetas de seguridad en plazas, pero si no tenemos la Policía, trabajamos únicamente en la prevención, y necesitamos tener la Policía para que seamos responsables de cara a los platenses en uno de los temas que más nos golpean hoy, como es la inseguridad”, dijo en ese mo­mento en declaraciones a diario Hoy y la Red 92.