Soria aspira a terminar con el lawfare

En las últimas horas del lunes, el Presidente de la Nación develó el misterio en una entrevista televisiva: el diputado nacional Martín Soria fue el elegido para ocupar el cargo de ministro de Justicia. Soria será el reemplazante de Marcela Losardo, quien, en palabras del Presidente, había afirmado que dejaría el cargo porque creía que los tiempos que se vienen necesitan otra actitud.

El flamante ministro, que asumiría el próximo viernes 26 de marzo luego de dejar su banca como diputado en el Congreso –su lugar lo ocuparía Pedro Dantas, un dirigente histórico del peronismo rionegrino y exintendente de la localidad de Campo Gran­de esa provincia patagónica–, bri­n­dó declaraciones radiales ayer por la mañana y admitió que una de sus “aspiraciones” como titular del ministerio “es terminar con el lawfare” y “desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri”.

El nuevo titular de la cartera de Justicia afirmó que “una de las aspiraciones es terminar con el lawfare, con las operaciones judiciales”. “Lo dijo el Presidente el primer día que asumió y cada una de las acciones, así como también sus discursos, tienen que ver con ese lineamiento y con lograr un cambio en el Poder Judicial”, precisó.

“Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales”, afirmó Soria y agregó: “Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la Facultad por la ventana”.

Soria hizo propias las palabras en las que el mandatario resaltó que “hay jueces que no pagan Ganancias o se jubilan cuando quieren, y hacen lobby entre ellos para mantenerse en los

cargos”. Sin embargo, afirmó que no todos los jueces y fiscales se prestaron a las demandas del macrismo: “Hay que aclarar también que no todos los jueces y fiscales se prestaron a ese juego perverso de sentarse a escondidas en el despacho de Macri, pero algunos se pasaron y se olvidaron del servicio elemental de justicia que tienen que cumplir”.

En la misma línea, dijo que “los que se sentaban con Macri dicen ahora que el Gobierno los va a perseguir” y agregó: “Nosotros no vamos a usar las mismas herramientas ni artilugios que hizo el macrismo, si no, caímos en el mismo razonamiento que tienen ellos”. “La impunidad es el caballito de batalla de ellos, pero acá no existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces”, dijo sobre el tema y finalizó:

“Quiere que sea la propia Justicia la que determine que no hizo nada”. Al hablar sobre la impunidad, Soria se refirió a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y señaló que “es lo que menos quiere”. “Como querría cualquier ciudadano que es acusado, (Cristina) quiere que sea la propia Justicia la que determine que no hizo nada”.

También se refirió al Ministerio Público Fiscal y apuntó al actual procurador Eduardo Casal. Dijo que “desde el primer día incluso la exministra Losardo ha trabajado para cambiar esto de tener un procurador general interino atornillado a un sillón”, pero que el proble­ma es que “la oposición no parece dispuesta a dar el debate para la mo­di­fi­cación del Poder Judicial”, en alusión al proyecto de reforma de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Para finalizar, en la entrevista radial con radio 10, Soria añadió que queda “pendiente la deuda con el género” ya que “el 56 por ciento de la estructura del Poder Judicial son mujeres, pero, en la escala, los lugares que ocupan solo el 31 por ciento llegan a los grandes cargos”.

Por la tarde, Soria se reunió con Cafiero en la Casa Rosada con el objetivo de impulsar la “transparencia” del Poder Judicial y la búsqueda de una “mayor eficiencia y celeridad” en la resolución de los casos.