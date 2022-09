Tetaz quiso criticar al gobierno bonaerense pero Gollan lo dejó en ridículo

El diputado nacional Daniel Gollan (Frente de Todos) dejó ayer en ridículo a su par Martín Tetaz (Juntos por el Cambio, JxC) cuando este quiso ironizar sobre el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires, en donde Gollan fue, justamente, ministro de Salud antes de lanzar su candidatura para el Congreso.

En una publicación realizada a través de su cuenta en la red social Twitter, Tetaz dijo que le había pedido audiencia al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para ofrecerle una aplicación móvil para pedir turnos en los hospitales.

“Tetaz, usted es diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Debería ofrecerle la app a (Horacio Rodríguez) Larreta para los hospitales de la ciudad más rica del país”, le respondió Gollan por el mismo medio. “Además, le aviso que la Provincia ya firmó convenio con la Fundación Sadosky para ese fin. Estimado, no hace falta hablar de todo, máxime cuando no se sabe”.

El legislador de JxC intentó rebatir el argumento diciendo: “Hace casi tres años que gobiernan y todavía no fueron capaces de gestionar una app”. Pero Gollan le retrucó una vez más: “Le vuelvo a repetir, pregunte por qué aún no la tiene CABA, ya que usted es diputado por ese distrito. Se hace muy difícil debatir con alguien que no entiende nada”.