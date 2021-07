Tigre y Bolívar, con “pase Covid”

Los municipios bonaerenses de Tigre y Bolívar decidieron adoptar el sistema de “pasaporte sanitario” o “pase Covid” para los locales gastronómicos, en el contexto de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Un sistema que ya aplicaba el distrito de Chacabuco, en el interior provincial, pero que el gobernador Axel Kicillof descartó que se vaya a implementar en general en toda la Provincia.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, anunció que en los bares y restaurantes de su partido se exigirá la presentación del certificado oficial de vacunación contra la Covid-19 como requisito para el ingreso.

En tanto, la Municipalidad de Bolívar implementó ayer un sistema similar, aunque en este caso no excluyente. Es decir, los propietarios de los locales podrán pedir que se presente la constancia de vacunación, pero no rechazarán a quienes no estén inoculados.

En ambos casos, las disposiciones se tomaron en acuerdo con las cámaras empresarias del sector en cada distrito.

Si bien el gobierno bonaerense analizó la posibilidad de aplicar este sistema a nivel provincial, finalmente se descartó. Lo que sí dispuso el gobernador Kicillof es una ampliación del aforo de los locales gastronómicos y de espectáculos, con el extra destinado a personas que cuenten con el comprobante de haber sido vacunadas.