Tolosa Paz cuestionó que la oposición necesite un manual para hacer política y autoregularse

La precandidata a diputada nacional victoria Tolosa Paz cuestionó este martes a la oposición de Juntos al sostener que parece “increíble que necesiten un manual de usos y costumbres para hacer política y para autorregularse en lo que dicen a la sociedad”, lo consideró un “disparate total”.

Así se refirió al manual de convivencia confeccionado por Juntos con la idea de establecer los lineamientos discursivos con el objetivo de aplacar los cruces entre los precandidatos a diputados de la Nación de cara a las PASO del 12 de septiembre próximo.

En declaraciones a AM 750, se refirió además al llamado al debate que al que convocó en las últimas horas, al reiterar que no he visto hasta ahora ni una sola propuesta electoral”, y considerar que “tuvimos una semana de mucho ruido y pocas definiciones en cuanto a qué país y que Provincia quieren y si quiere o no, como parecería, desmarcarse de Mauricio Macri. ¿Manes está de acuerdo con las políticas de Macri?, ¿qué piensa del endeudamiento?

En respuesta a las voces que ayer sostuvieron que el debate tendría que realizarse luego de la instancia d las PASO, Tolosa Paz sostuvo que “es muy sano de cara a un legislativa donde parte de la oposición tiene una interna, y justamente eso es lo atractivo y absolutamente necesario, porque la ciudadanía podría saber así qué piensa Facundo Manes, qué piensa Diego Santilli”, agregó Tolosa Paz.

Habló además del lanzamiento de la segunda etapa de Argentina Programa, la política destinada a capacitar a más de 60 mil jóvenes en la industria del software que ayer presentó el presidente Alberto Fernández. “

Durante muchos años escuchamos que la Argentina no tenía un sendero de trabajo porque faltaban jóvenes capacitados y formados, que no nos vuelvan a confundir, la Argentina tiene jóvenes capacitados, formados, con ganas y con ímpetu de seguir en el camino de la formación pero saben que cuando la Argentina entra en un proceso de la destrucción del empleo, de la producción y de la industria, no hay formación que encuentre trabajo. Hay 9.000 puestos de trabajo esperando".