"El de Vidal fue el gobierno de los vagos", expresó Bianco

En el marco de la conferencia de prensa brindada este martes sobre la situación epidemiológica, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, le respondió a la exgobernadora María Eugenia Vidal.

La exmandataria provincial había dicho que el de Axel Kicillof es el "Gobierno de las excusas". Ante estas declaraciones, el funcionario actual le respondió: "Me causa entre gracia e indignación. La acusación que nos hace Vidal no tengo más que reírme, este es el gobierno del trabajo y la precaución en un contexto de pandemia".

"Hemos establecido cientos de medidas de cuidados, mejoramos el sistema sanitario, reconstruimos escuelas que estaban devastadas, compramos patrulleros porque lo que había era chatarra. Me puedo cansar de decir los desastres que hizo Vidal en el gobierno”, enfatizó el jefe de Gabinete.

En este sentido, Bianco agregó: "Si es por calificar, calificaría el de Vidal como el de los vagos y malentretenidos porque no venían a laburar. No se los encontraba por ningún lado. Nadie le atendía el teléfono a los intendentes. Seguramente volvería a hacer todo igual, los bonaerenses se dieron cuenta y por eso no la votaron”.