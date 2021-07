Reactivan la construcción de viviendas paralizadas durante el macrismo

El Gobierno nacional reactivará la construcción de viviendas que habían quedado paralizadas durante la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación y de María Eugenia Vidal como gobernadora en la provincia de Buenos Aires.

Ayer, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, recorrió los barrios de Lanús donde se retomarán las obras, en el marco del Programa Reconstruir, dedicado justamente a volver a poner en marcha estos proyectos habitacionales. Lo acompañaron la dirigente local Belén Berrueco y David Fernández, de la Junta Vecinal.

La recorrida comenzó por el barrio La Maquinita y siguió por Villa Jardín, donde las obras iniciadas durante la gestión de la actual vicepresidenta Cristina Fernández (en su período como jefa de Estado) fueron abandonadas en enero de 2016, apenas iniciado el gobierno macrista.

“El Estado está donde hay una necesidad”

Durante su recorrida, Ferraresi dijo que las viviendas no se terminaron porque los funcionarios de entonces “estaban convencidos de que no era el Estado el que tenía que ayudar a aquellos que no tenían casa. En cambio, nosotros como Gobierno nacional sabemos que el Estado está donde hay una necesidad, y nuestro objetivo es reconstruir los sueños de todas las familias argentinas, sueños que Néstor Kirchner empezó”, dijo.

“Nuestro Gobierno representa la ­continuidad del de Néstor y el de Cristina, representa el compromiso y la tarea de construir solidaridad, un espacio sólido donde hombres y mujeres trabajan con sueños de crecer y donde las viviendas sean un sinónimo de clase social ascendente”, abundó Ferraresi.

Lanús es solo uno de los distritos donde ya se están reanudando las obras de los planes de vivienda que quedaron congelados durante la administración macrista. En total, se trata de una inversión de 110.000 millones de pesos, destinada a la finalización de la edificación de 55.000 casas en distintos puntos del país.