Vidal busca refugio en Capital Federal, pero la lluvia de críticas no cesa

La decisión de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal de dejar de ser “orgullosamente bonaerense” para ser precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cambio de domicilio de por medio, continúa siendo el eje de las críticas no solo de referentes del Frente de Todos, sino de la UCR, que si bien irá a internas con el espacio del PRO, comparte hoy el espacio de Juntos por el Cambio.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ­sostuvo que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio “ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y que no recuerden el desastre que ­dejaron hace dos años”, y consideró que “es necesario volver a contar esta historia reciente para que no engañen al pueblo argentino una vez más”.

Otro de los que tuvieron duros cuestionamientos para “La Leona” fue el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro: “Lamento que María Eugenia Vidal justifique su cambio de domicilio en nombre de la República”, en vez de decir que “lo hizo porque la tenía más fácil” en Capital Federal que en territorio bonaerense.

Sin embargo, consideró que “electoralmente reporta poco” ese tipo de acciones, al hacer extensivo el comentario a la actitud de Diego Santilli, quien también cambió su domicilio para competir en la provincia de Buenos Aires .

Quien no se perdió también de la oportunidad de opinar sobre la decisión de Vidal fue el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Aníbal Fernández: “Este grupo político viene ganando la Ciudad desde 2013, ¿y ahora dicen que la tienen que traer a Vidal? Si ya la tuvieron”.

Sin embargo, no solo los representantes del Frente de Todos fueron los que salieron a criticar a la precandidata porteña, sino que el radical Facundo Suárez Lastra, que figura en la lista de la UCR que encabeza Adolfo Rubinstein, tuvo también espacio para ­cuestionarla.

“El cambio de distrito de Vidal lo va a tener que explicar ella, pero desde mi lugar no me parece adecuado para la relación entre la política y la ciudadanía los cambios de domicilio. No nos parece bien que quien ha trabajado hasta un determinado momento y muy cercano con altísimas responsabilidades en un distrito venga de candidato a otro”, sentenció.

Para finalizar, Suárez Lastra dijo: “Este enroque que propusieron me parece que es un inconveniente y que no reconoce la enorme movilización y participación de la ciudadanía que hubo en estos años en la ­Ciudad”.