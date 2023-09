Tolosa Paz lanzó el programa nacional Fortalecer Crianzas

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, impulsó ayer, en el Espacio de Promoción de Derechos Garrigós de la Capital Federal, el programa Fortalecer Crianzas, que prevé el otorgamiento de un salario social complementario para trabajadoras de comedores y de hogares convivenciales que no poseen ingresos y que atienden a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en todo el país.

“Fortalecer Crianzas sienta las bases en la estructura de los comedores comunitarios reconocidos hace más de 20 años en el apoyo a la alimentación y acompañando la crianza de chicos y chicas a través del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo)”, explicó la ministra, y agregó: “Es un reconocimiento a quienes no tenían ingresos, no tenían empleo registrado, no tenían ninguna relación de dependencia con ningún otro empleador, no eran autónomas ni monotributistas, no tenían ningún tipo de certezas, y sin embargo todos los días eligen ir a cocinar a los pibes y pibas de la Argentina”.

“Que este programa sea un antes y un después por el reconocimiento y la previsibilidad, un piso apenas de certeza sobre que ese esfuerzo tenga una recomposición exactamente igual a medio Salario Mínimo, Vital y Móvil”, subrayó Tolosa Paz.