Tras la reunión de Gabinete económico, Marcó del Pont se refirió a las medidas de alivio fiscal

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dialogó con la prensa al término de la reunión de Gabinete económico realizada esta mañana en Casa Rosada.

"Estuvimos repasando el alcance de las ultimas decisiones, incluyendo Ganancias y el proyecto del monotributo, y surgió el tema del reintegro del 15 por ciento a los sectores vulnerables, para ampliar los alcances, que estaban asociados a alimentación. Estamos evaluando incluir tambien gastos que tengan que ver con salud y aumentar el monto de ese reintegro. Se trata de una politica de transparencia de ingresos a esos sectores", señaló.

En cuanto al tema de Ganancias y el monotributo, "está más enfocado a la clase media, y supone un alivio fiscal que revierte el consumo rápidamente".

Desde el principio, "se buscó sacar del impuesto a las Ganancias a 1.200.000 personas, volver a una relacion histórica del 10 por ciento, 9 de cada 10 trabajadores en relación de dependencia no van a estar alcanzados por el mismo (antes 1 de cada 4 lo estaba pagando)".

Y detalló: "Esto ya se va a ver en el recibo de sueldo que se empieza a pagar a principios de julio, y sobre el aguilando. Todo trabajador que gane hasta 150 mil pesos no pagará el impuesto, y los que estén entre 150 y 173 mil van a tener una disminución en el impuesto".

Ente la pregunta del Diario Hoy sobre la marcha atrás del pago retroactivo del monotributo, Marcó del Pont aclaró que "al actualizar los umbrales de las categorías, se presentó el año pasado un proyecto de reforma con una actualización. Por razones de agenda parlamentaria se postergó la sanción, y como el proyecto planteaba que era retroactivo al mes de enero, se fue devegnando una deuda. Y se aclaró que como no era culpa del monotributista, esto no iba a implicar ningún tipo de intereses".

"Todos sabemos que cuando la AFIP lo puso en conocimiento, hubo un entendible enojo frente a algo que no se había registrado. Muchos monostributistas no sabían que tenían esa deuda. Entonces cuando el Presidente de la Nación toma nota de esta situación, rápidamente solicitó una solución de fondo, y se presentó el proyecto de ley reciente, donde no solo se condona la deuda del primer semestre, sino además se elevan mucho las escalas. De modo que el alivio fiscal no viene solo de la condinacion de la deuda, sino también de la posibilidad de que cada monotributista facture con un `changüi´ mucho más amplio y que pague la misma alícuota".

Por último, sobre la inflación, la titular de la AFIP recalcó: "Estamos proyectando una desaceleración en el segundo semestre, aún en un contexto internacinal complicado porque hay una inflación mundial de alimentos que repercute en la región. Se está llegando a un acuerdo muy dialogado con el sector de la carne para ordenar y armonizar el objetivo de mantener un proceso de exportación en un marco internacional expansivo, pero que a la vez se garanticen los precios y la oferta en el mercado interno".