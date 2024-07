Vaca Muerta: consultora internacional auditará dónde se construirá el proyecto

El proyecto, a cargo de YPF y Petronas, de Malasia, incluye la construcción de gasoductos para llevar el gas hasta el puerto, donde lo transformará en gas natural licuado, para poder trasladarlo en barcos especiales hacia los destinos de exportación.

En YPF calculan que la Argentina podría exportar el equivalente a US$ 30.000 millones anuales en energía en 2031, similar a lo que se espera este año de exportación de granos. De ese total, la petrolera exportaría entre US$ 10.000 y US$ 12.000 millones.

La consultora encargada de investigación es Arthur D. Little, una empresa internacional de consultoría de gestión. Con esta auditoría se busca asegurar la transparencia en el proceso de selección para la sede de la construcción del proyecto, por el cual pujan las provincias de Buenos Aires y Río Negro.

YPF envió una carta a los gobiernos de Buenos Aires y Río Negro para definir las necesidades del proyecto. Sobre la base de las respuestas que obtenga, se definirá el lugar del emplazamiento.

“Con esa información, ambas compañías (YPF y Petronas) tomarán la mejor decisión para el proyecto”, dijo YPF en un comunicado.

Se espera que a finales de agosto se haga el anuncio. Los dos puertos en cuestión son Bahía Blanca y Punta Colorada.

La planta de GNL implicará una inversión total de la industria de alrededor de US$ 30.000 millones, de los cuales US$ 20.000 millones equivalen al desarrollo que generará la construcción de gasoductos y otras instalaciones.