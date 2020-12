Vacuna Sputnik V: "Se están terminando los pasos para aprobarla en mayores de 60"

En una conferencia de prensa, el presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años de edad, declaró que él aún no se aplicó la vacuna. En ese marco, el mandatario aseguró que se va­cunará contra el coronavirus “en cuanto sea posible” en función de su rango de edad, y recalcó que la vacuna rusa “Sputnik V” contra

el coronavirus es “segura y eficaz”.



“Escucho las recomendaciones de los especialistas y, por tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa anual.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, afirmó desde Rusia que se “están terminando los últimos pasos para poder aprobar el uso” de la vacuna rusa “en los mayores de 60 años”, y ratificó que las gestiones apuntan a que las primeras dosis lleguen al país “antes de Navidad”.



“Están terminando los últimos pasos para poder también aprobar el uso de esta vacuna en los mayores de 60 años, que es fundamental para el mundo, pero para nuestro país también empezar a vacunar a quienes han tenido mayor mortalidad”, afirmó Vizzotti en declaraciones a C5N.



En tanto, en diálogo con la FM Radio Con Vos, precisó: “Cuando se realizan ensayos clínicos de una vacuna, se van analizando diferentes grupos, y lo que nos vienen contando esta semana es que, en este momento, en esta etapa de la vacunación, están vacunando a personas de hasta 60 años, a docentes y personal de salud”.



“Estaban analizando el grupo de mayores de 60 años, y ha sido finalizado ese análisis, por lo que el comité de expertos aconsejó al Ministerio de Salud ampliar la recomendación, y está en proceso de ­análisis del Ministerio de Salud, para poder ya recomendar, y a fin de año ampliarán la vacunación a los mayores de 60 años”, remarcó la funcionaria argentina desde Moscú.



Sobre los plazos de llegada de la vacuna rusa a la Argentina y el comienzo de la campaña de ­vacunación, estimó: “Estamos apuntando a que sea antes de ­Navidad”.



Carla Vizzotti, al referirse a los ensayos del fármaco, agregó: “Cuando estábamos acá, se anunció el tercer análisis interino con 78 casos de la Sputnik V, que ha dado un 91,4% de eficacia global, y para enfermedad severa del 100%, y no mostró evidencia de efectos adversos”.



“El proceso que se está si­guiendo en esta vacuna es el mismo que se está llevando adelante en el resto de las vacunas. La Anmat está recibiendo información hace meses y también han venido cuatro técnicas del Anmat que están recorriendo y verificando la parte técnica y los procesos de ma­nufactura”, explicó la funcionaria de la cartera sanitaria.



Vizzotti dijo que la aprobación de la vacuna para personas de más de 60 años en Rusia “es una cuestión de formalizar la recomendación” hecha por el comité de expertos al Ministerio de Salud.



Asimismo, dijo que “probablemente” cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, tenga la autorización para vacunarse, también lo pueda hacer el Presidente Alberto Fernández, quien ya había ­a­­nunciado que sería el primero en aplicarse la inmunización en el país.

