Vecinos de Estación Quequén realizaron pedido por servicio de cloacas en la Oficina Móvil

La Oficina Móvil del Municipio de Necochea llegó a Estación Quequén, donde un importante grupo de vecinos interactuó con el intendente Arturo Rojas y parte de su gabinete sobre distintas inquietudes, aunque con la solicitud del servicio de cloacas como tema más recurrente.

En ese sentido, el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno, junto con el director de Infraestructura, Marcelo Gómez, explicaron sobre los alcances de la nueva red cloacal que ha llevado y lleva adelante la Gestión del intendente Rojas en dicho sector de Quequén, con una primera etapa ya culminada a través de un convenio con el Enohsa en la zona del ex-Raiser, al norte de la estación de trenes; y una segunda etapa en plena ejecución mediante el plan nacional Argentina Hace detrás del Estadio “Carlos Cuomo” del Club Estación Quequén.

En ese sentido, el intendente y los funcionarios escucharon las inquietudes de aquellos vecinos que aún no cuentan con un servicio tan básico como el de las cloacas. Por ello en la semana habrá nuevamente una reunión entre la Secretaría de Obras Públicas y la barriada del Estación Quequén para abordar caso por caso y realizar una ampliación de la red, que uniendo sus dos etapas comprende más de 5.000 metros de tendido de cloacas.

Al respecto, el secretario Adrián Furno señaló: “Con los planes nacionales hay obras que tienen ampliación y otras que no; si tienen se puede incorporar a los vecinos que aún no cuentan con el servicio, y en el caso de que no tengan ampliación tenemos que hacer un relevamiento de estos vecinos y armar un nuevo expediente para mandarlo a Enohsa y poder cristalizar luego la obra que solicitan”.

Por ende, el funcionario afirmó: “De esta manera es factible que, ya sea con recursos de Nación o municipales, las obras se puedan hacer; el intendente quiere darle solución a este tema y por eso el martes próximo volveremos con el tema de los planos y el relevamiento de cada caso”.

En tanto, como sucede habitualmente en cada desembarco de la oficina itinerante de la Comuna, también los vecinos se manifestaron sobre otro tipo de problemáticas con el intendente Rojas y su equipo. Mientras que en su continuidad, el venidero lunes 7 de marzo la unidad móvil llegará a la plaza del barrio Municipal.