Victor López Muntaner relató el secuestro de su hermano

Uno de los hermanos de Francisco López Muntaner, adolescente detenido y desaparecido en el hecho conocido como La Noche de los Lápices, relató el secuestro del joven de 16 años y las consecuencias que sufrió como soldado durante la Guerra de Malvinas.

Victor López Muntaner dio testimonio hoy ante el Tribunal Oral Federal de La Plata que juzga al represor Miguel Etchecolatz y al exjefe policial Julio Garachico, y también ante el tribunal que lleva adelante el juicio unificado por las víctimas de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. En ambos juicios se investiga el caso de su hermano.

El testigo contó que su mamá, Irma Irene Muntaner, quiso saber por qué se lo llevaban esposado y uno de los hombres respondió: “Si él (por Francisco) nos dice lo que queremos saber yo mismo se lo traigo de regreso”.

También indicó que al cumplir con el servicio militar supo que sus superiores sabían bien que él era familiar de un detenido de­saparecido. “Solo me dejaban salir si necesitaban algo, como habían quedado pocos soldados. De noche me sacaban y me llevaban a la Oficina de Inteligencia donde un coronel de apellido Mora me decía que sabía muy bien quién era yo, que tenía familiares detenidos desaparecidos y que por eso no había ido a la Guerra”, apuntó.