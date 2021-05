Victoria Tolosa Paz encabezó un foro de desarrollo sostenible

La concejala del Frente de Todos y presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, participó de la firma de un convenio de cooperación mutua con el propósito de avanzar en La Plata con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



La reunión tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo e intercambio para fortalecer el rol de la sociedad civil y articular entre los sectores público y privado para llevar acciones en conjunto. Tolosa Paz aseguró en su discurso que “es bueno poder sentar actores y dialogar sin el clima de confrontación, en ausencia de la grieta, y solucionar los problemas de la población”.



Con respecto al trabajo local, también remarcó la importancia de construir “bases sólidas” en La Plata como ciudad capital, en integración con ciudades como Ensenada y Berisso, y transformarla para que sea “la ciudad capital más importante de la Argentina”. Además, aseguró que esto se logra no solo pensándolo desde el gobierno local, sino en un “diálogo con la ciudadanía, con los movimientos so­ciales, con las iglesias, los grandes empresarios, pymes y pequeños comerciantes”.



Finalmente, habló sobre la necesidad de “sentar bases para construir una sociedad más justa, igualitaria y equitativa”.

Por otro lado, Roberto Valent, coordinador residente de la ONU, dialogó con diario Hoy y Red 92 y destacó la importancia de ver la vinculación entre la comunidad y las empresas para desarrollar “una Agenda 2030 de desarrollo y bienestar social”.

El papel de los comercios



Alberto Catullo, presidente de la Asociación Amigos de Calle 12 de La Plata, estuvo presente en la jornada y también dio declaraciones a este multimedio acerca de la conformación de “una gran comunidad para colaborar con los sectores que la están pasando mal”. “El objetivo es juntar voluntades para tener un mundo mejor, ya que no sabemos lo que nos va a dejar esta pandemia”, agregó.



“Nosotros estamos abiertos a escuchar a quien venga, no importa si es político; si aporta algo positivo, lo escucharemos, si no, lo discutimos”, agregó Catullo.



Finalmente, Martín Bizet, gerente de la Cámara de Comercio e Industria de City Bell, aseguró que “se vienen meses muy duros de acá en adelante, y tenemos que pensar en los empleados, en los proveedores, en los dueños de los comercios que viven de los alquileres y en los comerciantes que tienen que pagarlos”.



También aseguraron que hay una intención de trabajar en ­conjunto con la Cámara de Gastronómicos para poder fomentar ­proyectos como Compre Local, una iniciativa que invita a los vecinos a comprar en los negocios de la ­ciudad.