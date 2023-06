Victoria Tolosa Paz: “Parimos la unidad con mucho dolor y angustia”

a ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, definió la lista de unidad lograda en Unión por la Patria como “un parto con mucho dolor”. La búsqueda de un consenso decantó en la candidatura presidencial de Sergio Massa junto a Agustín Rossi y la consecuente “extinción” de la precandidatura de Daniel Scioli y de la propia funcionaria en la provincia de Buenos Aires.

“Parimos la unidad, fue un parto con mucho dolor, no hay nada mejor que defina lo que pasó el viernes como un parto; parimos la unidad con dolor porque está el dolor de quienes cedimos ante lo esencial y ahora estamos dispuestos a militarla, pero el proceso es con contracciones, dolor, angustia, llanto y desesperanza y sueños rotos de muchas personas que confiaron para encarar un proceso que amplíe al Frente de Todos. Desde ese dolor del parto está el dolor también de quienes querían a Wado presidente porque tenía toda la voluntad de competir, el dolor de Daniel y mío de todo el fin de semana, que llegábamos con esa misma vocación. Y se parió por definición de quienes fueron los pilares de la construcción del Frente de Todos: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa eligieron que tuviera este nacimiento de una fórmula, que gustará menos o más, pero que yo, como peronista orgánica que soy, me pongo a trabajar en esa dirección”, comenzó relatando de manera muy directa la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

Tolosa Paz aclaró además, en relación a los dichos de Cristina Kirchner en el acto del pasado lunes, que “no se declina por carguitos, yo no hago campaña por carguitos. Estuve en la Cámara de Diputados de la Nación discutiendo proyectos, las peleas las di siendo leal al proyecto del que soy parte. Me eligieron más de tres millones de bonaerenses y renuncié a los seis meses porque nunca especulé políticamente, no especulo, me tiro arriba de la vocación de sumar, de ganar, que es lo que me motivó para construir esta PASO con Scioli”.

“Lo de Cristina, en la última aparición donde habló, con Alicia Kirchner, no lo había sentido como un palito, pero lo de ayer fue un palazo frontal, y eso no se puede negar. Cristina tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. La unidad tenía que reflejar los tres espacios”, lanzó.

“Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero voy a seguir trabajando. La admiración por quien tuvo la enorme posibilidad de transformarles la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”, dijo.

Además, aseguró: “Tengo más de 25 años de militancia en el peronismo, no aparecí en dos años. Hay muchos compañeros que me quieren ningunear porque soy amiga del Presidente”.

“Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político”. Y sentenció: “Preguntales a las mujeres si les gustó el maltrato hacia mí de Cristina”.

Sin embargo, la dirigente dijo que apoyará a los candidatos que eligieron, pese a no formar parte. “Yo voy a acompañar la fórmula Massa- Rossi, me gusta la fórmula. Más allá de que me dolió no participar, voy a acompañar al espacio. Estoy segura de que el 10 de diciembre Alberto le va a dar la banda presidencial a Massa”, manifestó.

Sobre el papel de Máximo Kirchner en el armado de la lista de unidad final, expresó: “Máximo tuvo un rol muy activo en el cierre de listas. Jamás me negué a hablar con Máximo o con Cristina, tenemos muchas diferencias, pero siempre con respeto”. Y concluyó: “¿Hay que desdramatizar lo que pasó? Ok, sí, pero no a cualquier costo, ni yo ni (el canciller Santiago) Cafiero hacemos política por un cargo”.