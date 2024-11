Villarruel respondió el ataque de Lemoine

La vicepresidenta Victoria Villarruel reapareció en redes sociales para reaccionar ante los dichos de Lilia Lemoine, quien la llamó “Bichacruel”.

En una reciente entrevista, la diputada nacional no solo lanzó ese apodo para llamar a la vicepresidenta, sino que la comparó con Cristina Kirchner y consideró que la dirigente peronista es “más leal”: “Es chorra, pero no traicionó a la gente que la llevó al poder”.

“Miss Rivotril le dice Bichacruel a la vicepresidente, apodo que inventaron los kirchneristas (después del debate en el que limpió el piso con los despojos de Rossi), que es una genialidad y que a Villarruel le encanta”, aseguró una usuaria de X. Horas más tarde, la propia titular del Senado respondió: “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”.

Este cruce se da luego que el propio Milei la tildó de casta a su vice y aseguró que no forma parte del Gobierno.