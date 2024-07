Weretilneck presiona por la Planta de GNL

En plena disputa por la instalación por la Planta de Gas Natural Licuado (GNL), el Gobernador de Río Negro salió a redoblar la oferta y además le respondió al intendente bahiense, Federico Susbielles, quien dijo en el día de ayer que “no hay dudas de que Bahia Blanca es la mejor opción para el país”.

A la espera de que la Provincia de Buenos Aires presente su propio RIGI, el mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck, ofreció un puerto 100% privado en Punta Colorada para la instalación de la planta. “Vamos a discutir un modelo portuario privado. No queremos consorcios, tampoco municipios en la administración o gremios y las cámaras empresarias” afirmó.

La planta de GNL es un proyecto de YPF y Petronas que podría generar inversiones de hasta USD 30.000 millones y 30 millones de toneladas de GNL por año. Además, destacó que Río Negro ofrece una ubicación estratégica para la planta, con acceso al mar y una infraestructura adecuada, refiriéndose a los dichos de Susbielles, donde afirmaban que Punta Colorada “hoy no es un puerto, es un lugar que no tiene radicación industrial ni ruta que llegue, está a 30 kilómetros de cualquier emplazamiento de ciudad, y su muelle hace años que no tienen ningún tipo de actividad”.

En ese sentido, el mandatario continuó con las críticas y aseguró que el puerto bonaerense “funciona por los neuquinos y rionegrinos; venimos hace 50 años dándole el gas. Por eso Bahía Blanca es la potencia que es”.

La disputa entre ambos gobernadores se intensifica, con Weretilneck redoblando la apuesta para quedarse con la planta y Kicillof defendiendo los intereses de su provincia. El proyecto de la planta de GNL es visto como un gran impulso para la economía de la región, y ambos gobernadores buscan aprovechar esta oportunidad para beneficiar a sus respectivas provincias.

Poe eso, esta nueva propuesta de Río Negro es una respuesta a la oferta de Bahía Blanca, que también busca instalar la planta de GNL. Desde el gobierno de Axel Kicillof defendieron la ubicación de Bahía Blanca, argumentando que es el lugar más adecuado para la planta debido a su proximidad a los mercados de consumo y su infraestructura portuaria.