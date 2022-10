“Yo me la tuve que bancar solo” frente a la Gestapo, dijo Moyano

De la Justicia, nada”, dijo Pablo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT), ante la pregunta de diario Hoy y la Red 92 sobre qué espera en la causa por la “Gestapo antisindical” que funcionó durante el gobierno macrista, dedicada a perseguir judicialmente a gremialistas.

“De la Justicia no espero nada. Yo me comí cinco años de persecución y después de cinco años la jueza dijo que yo no tenía nada que ver”, dijo Moyano a este multimedio.

Respecto de qué hace el sindicalismo sobre la persecución judicial a representantes de diferentes gremios, como el ingeniero Marcelo Balcedo, del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (Soeme), o el recientemente absuelto Juan Pablo “Pata” Medina, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Moyano fue lapidario: “Yo me la banqué solo”, dijo. “Yo me la banqué solo. Estuve cinco años perseguido. Bueno, solo no. Muchos compañeros de otros gremios me apoyaron en ese momento. Y bueno, creo que el sindicalismo tendría que denunciar a la Justicia. Yo he estado acompañando a Milagro Sala, he acompañado al ‘Pata’ Medina más allá de las diferencias que hemos tenido.”

De esta manera, Moyano puso de relieve la falta de apoyo orgánico con que contaron gremialistas como los mencionados o como Omar “Caballo” Suárez, del Sindicato de Obreros Marí­timos Unidos (SOMU), absuelto también este año en varias causas por asociación ilícita y fraude. No hubo pronunciamiento oficial de la CGT respecto de la persecución judicial a ninguna de estas figuras durante el macrismo, a través del mecanismo que llegó a conocerse como “Gestapo antisindical” o “GestaPRO”, cuya existencia generó su propia causa judicial que, ahora, será tramitada en los tribunales porteños de Comodoro Py (ver recuadro).

“Hay que ser solidario. Yo soy solidario. Después, cada cual sabrá lo que hace”, dijo Moyano.

Además, el líder sindical consideró que “el principal que tendría que estar marchando por Tribunales es este impresentable de (Mauricio) Macri, que con la caradurez que tiene, presenta un libro en el que anuncia que quiere sacarles todos los derechos a los trabajadores”.