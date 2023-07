A dos años y medio del crimen de Verónica Dessio, esperan que se defina la fecha del juicio

Hace casi un año, la Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la elevación a juicio oral para los dos acusados por el crimen de la abogada Verónica Dessio (49), quien fue asesinada el 23 de diciembre de 2020 en su casa ubicada en el barrio Aeropuerto.

Fuentes judiciales le confirmaron a este medio que se espera que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 resuelva un planteo presentado por el abogado de la fonoaudióloga y profesora de Educación Física, Ivana Mapis (46), detenida días después de la muerte de la víctima.

Asimismo, se espera que los magistrados llamen a las partes a la audiencia prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, respecto al ofrecimiento de la prueba por parte de la fiscalía de juicio, de los particulares damnificados y los profesionales que representan tanto a Mapis como al otro acusado, José Antonio Alves, el presunto autor material del homicidio.

Una vez que se realice esa audiencia, la Oficina de Gestión de Audiencias pondrá una fecha de debate oral. Sin embargo, ello recién podría ocurrir después del 28 de julio, día en que finalizará la feria judicial de invierno.

Según la investigación de la fiscal Ana Medina, el cuerpo de la abogada fue encontrado por su exesposa, Carolina Pérez, en el quincho de una propiedad que compartían en la calle 5 entre 636 y 637. La víctima había sido acuchillada y hasta la habían casi degollado.

Matrimonio igualitario

Las dos mujeres conformaron una pareja conocida porque fueron las primeras en contraer matrimonio igualitario en La Plata hace doce años. Ambas tienen un hijo en común y ya estaban separadas, aunque compartían el mismo terreno, pero vivían en distintas propiedades.

Los instructores primero se centraron en el entorno de Dessio, y así llegaron hasta la novia de Carolina Pérez, Ivana Mapis. Esta última fue detenida en su casa de la calle 27 entre 83 y 84, acusada de haber contratado por $250.000 a un sicario, Jorge Alves, para mandar a matar a la exesposa de su pareja.

Las cámaras de seguridad de la zona lo captaron a Alves cuando ingresó a la casa de la víctima, y luego se ve cómo se retira caminando con un diario doblado bajo el brazo, donde se cree que llevaba oculto el cuchillo con el que habría asesinado a la abogada, aunque para Nicocia no hay pruebas sobre el supuesto arreglo de dinero entre ambos acusados.

Por otra parte, el examen psicológico realizado a la fonoaudióloga determinó que “Ivana no presenta indicadores de psicosis u organicidad, siendo su funcionamiento yoico ajustado, mostrando estabilidad de sus defensas al momento de la evaluación y que, por lo tanto, no se observan particularidades atípicas”, es decir que la imputada no tiene rasgos psicopáticos.