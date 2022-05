A plena luz del día desvalijaron una casa en City Bell

La zona Norte de nuestra ciudad se fue convirtiendo en uno de los lugares más peligrosos en el marco de la creciente ola de inseguridad. En las últimas horas se produjo un nuevo episodio delictivo que tuvo como víctima a una familia de la localidad platense de City Bell, que sufrió un escruche perpetrado por un número indeterminado de sujetos, quienes se llevaron varios elementos de valor.

El hecho ocurrió a plena luz del día, unos minutos pasadas las 12, en la calle 27 entre 457 y 458, hasta donde se dirigieron los malvivientes. Aprovechando la ausencia de sus moradores, que se habían retirado de su domicilio, los hampones entraron y permanecieron durante algunos minutos, mientras recorrían todas las habitaciones en búsqueda del botín.

Una de las incógnitas principales en cuanto a lo sucedido es determinar el lugar por el cual ingresaron a la finca, ya que no se encontraron con puertas forzadas o accesos dañados. Por tal motivo, se cree que lo hicieron por la parte de atrás, aunque todo eso es materia de investigación y no hay demasiadas certezas sobre el accionar de los ladrones.

Lo que sí se sabe es que, en pleno mediodía, los delincuentes actuaron con total serenidad e intentaron no levantar ningún tipo de sospechas. Sin embargo, apenas ganaron el interior la vivienda, comenzó a sonar la alarma que alertó a los vecinos, por lo que los maleantes no pudieron permanecer dentro la propiedad el tiempo que deseaban.

Analizan las cámaras de seguridad

A pesar de que la alarma los puso en fuga, el lapso fue suficiente para que dieran vuelta por completo una de las habitaciones, en las que revolvieron todo. Además, les alcanzó para poder alzarse con varios elementos de valor que hallaron en el domicilio y con los cuales huyeron con rumbo desconocido sin ser identificados hasta el momento.

Teniendo en cuenta que hay pocos datos sobre el paradero de los sospechosos, las víctimas visualizaron las cámaras de seguridad de los vecinos de enfrente y lo único que se puede ver es la presencia de un sujeto que pasó por allí en el horario del robo, pero no se aprecia si fue él mismo el que entró a la finca. En ese marco, los dueños afirmaron que los ladrones no ingresaron por la puerta de adelante, ya que no se percataron de ningún indicio que así lo indicara.

Por tal motivo, buscarán otras grabaciones, tanto públicas como privadas para poder esclarecer el hecho y así poder identificar a los malvivientes que perpetraron el escruche.