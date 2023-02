Accidente mortal en Punta del Este: revés para el argentino que conducía uno de los autos

El DJ argentino, Nicolás Rocca, quien protagonizó en enero un accidente de tránsito en Punta del Este donde murieron dos modelos e influencers también de nuestro país, recibió ayer una prisión preventiva por 45 días. El incidente vial ocurrió en una ruta cercana al citado balneario uruguayo, en un hecho que dejó un saldo de siete heridos. En un Ford Ka se desplazaban cuatro mujeres -dos de ellas, las víctimas fatales: Josefina Ferrero y Milagros Trinidad- y en un VW Nivus conducido por Rocca otros cinco pasajeros.

Su padre, Miguel, contó: “Le dan prisión preventiva por argumentos que no incumplió”. “Él tuvo un principio: que se sepa lo que pasó. Todos sabemos que los accidentes son cuestiones de instantes. Él lo recuerda y la Justicia nunca le preguntó qué pasó”, agregó. “Entiendo el dolor de las familias de las chicas fallecidas y lo siento en el alma. Fue una tremenda tragedia y el concepto de mi hijo fue tener mucho respeto. Escuchamos muchas mentiras. Se habló de la morfina como si él la consumiera cuando se la aplicaron en la clínica al llegar con la vejiga destrozada. No dijimos nada porque él pidió no hacer ningún comentario que entorpezca y por respeto a las familias de las víctimas”, continuó.

Versiones encontradas

El fiscal Sebastián Robles expuso: “Nos opusimos al arresto domiciliario porque puede implicar un entorpecimiento de la investigación”, y explicó que la “fiscalía cuenta con dos pericias de parte de la Policía Científica, que dan cuenta del sentido de circulación de los vehículos y la zona de impacto donde ocurrió, que invadió la senda contraria”. Sin embargo, el abogado de Rocca, Ignacio Durán, lo contradijo: “Un perito idóneo y destacado en la materia afirmó que no se puede determinar inequívocamente en qué senda ocurrió el accidente. Nuestro cliente fue enfático en afirmarnos que no invadió el carril contrario y que fue el otro vehículo, el de las muchachas, el que invadió su senda”. Todavía no se sabe si Nicolás Rocca irá a prisión o cumplirá el arresto domiciliario en Uruguay.

“Mi hijo está en un posoperatorio, tuvieron que reconstruirle toda la vejiga en una operación y está en tratamiento psiquiátrico”, concluyó el progenitor y el abogado añadió: “La jueza dictaminó que a Nicolás tiene que verlo un forense porque tiene enormes patologías producto del accidente y él determinará si puede estar estos 45 días en un establecimiento penitenciario o si tiene que ser arresto domiciliario. Ya adelantó que si no puede recibir la medicación y atención debida tendrá que cumplir los 45 días en su hogar”.