Acusan a un presunto depredador sexual de “jugar con la necesidad de las personas”

Por orden del juez de Garantías n° 6 de La Plata, a cargo de Agustín Carlos Crispo, detuvieron a D. S., propietario de la panadería La Ideal, ubicada en diagonal 73 esquina 3 y calle 64, acusado de abusar sexualmente de al menos cuatro empleadas, caso que en su momento fue primicia de Trama Urbana.

El expediente comenzó a tramitarse en abril de 2022, cuando una trabajadora de la panadería mencionada denunció a su dueño por delitos contra su integridad sexual y el caso empezó a ser investigado por la fiscal Betina Lacki.

De acuerdo con la presentación de la joven, quien está representada en el proceso por las abogadas Sofía Caravelos y Martina Wall, los hechos habrían ocurrido entre los años 2017 y 2019. La víctima contó que “sufrió, primero, situaciones de acoso y después situaciones de abuso concreto y una tentativa de violación”.

Las encerraba en el baño

Luego de presentada la denuncia, otras empleadas se acercaron a la fiscalía a declarar que habían atravesado situaciones muy similares, cuando estaban llevando a cabo tareas como limpiar el baño, hacer el reparto, entre otras. El acusado “nos tocaba a todas. También nos decía cosas, nos acosaba. Nos encerraba en el baño que estábamos limpiando y nos acosaba e intentaba besarnos, meternos la mano en el corpiño, en el pantalón, nos apretaba”, contó una testigo.

Por su parte, otra mujer expresó que trabajó “en ese lugar durante tres o cuatro años. (D. S.) me mandaba mensajes y me pedía fotos desnuda. Una de las tantas veces, me encerró en el baño y me metió la mano en mi zona íntima”.

“Aquí vemos cómo se entrelazan y se potencian los factores de poder que hacen a la desigualdad entre trabajadoras y empleadores. Él jugaba con la necesidad de las personas”, sostuvo Caravelos. En la causa figuran como víctimas, al menos, cuatro empleadas. No trascendió si D. S. declaró ante la fiscal del caso o se negó, mientras se espera que luego de ello la Justicia decida si continuará detenido.