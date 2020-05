Alarmantes estadísticas oficiales evidencian la falta de prevención

"La ciudad de La Plata, delictivamente hablando, está prendida fuego y la prevención hace agua por todos lados. Solo con estudiar las estadísticas del mes pasado (por abril) uno se da cuenta de la inseguridad en la que viven los ciudadanos”. La frase, certera, dura y analítica, fue vertida en exclusiva para Trama Urbana por una fuente relacionada directamente con la seguridad en nuestra región.

Otras voces consultadas comparten la misma mirada. Ante ella, este diario estudió los números, habló con otros voceros y realizó el siguiente informe, en el que se destaca la escasa participación policial en las calles, con los continuos y violentos robos en cada punto de la ciudad, pero también la nula prevención de los agentes de la fuerza para controlar el cumplimiento del aislamiento social y preventivo dictado por el Gobierno nacional ante la pandemia del coronavirus. El área geográfica donde más demorados hubo por no respetar la cuarentena fue Ensenada, donde se labraron 291 actas por infracción al artículo 205 del Código Penal.

Es un número alto que refleja por un lado la correcta actuación de los agentes de las seccionales Primera, Segunda y Tercera de dicha localidad, así como marca a las leguas la escasa labor de sus pares platenses. Apenas a modo de ejemplo, en la dependencia Primera de Ensenada se registraron 138 ingresos –la gran mayoría relacionados al incumplimiento del aislamiento– mientras que en La Plata hubo apenas 9 detenidos en todo el mes. Parece poco tratándose de la dependencia más importante y céntrica de la región.

Ensenada y La Plata, con diferencias abismales

“El 205 sirve como herramienta, y se aprehende sobre todo a los que tienen actitud sospechosa y merodean casas o zonas bancarias”, aceptó un portavoz abocado al área de seguridad y añadió, sin pelos en la lengua: “Hay un conflicto grande en la Departamental La Plata con dicho artículo, porque no pueden soportar que Ensenada Primera supere los 100 aprehendidos al mes por ese delito y la Primera La Plata no llega a diez. Ellos deberían tener la comisaría llena solamente con el 205, pero claramente se demuestra que en La Plata no controlan nada y, cuando empiece a circular el virus, se va a armar feo. La estadística del mes pasado da vergüenza, es terrible”.

La segunda voz fue por el mismo camino: “Pasa que en Ensenada hay prevención; se ven patrulleros y policías en las calles haciendo su trabajo, al igual que en Berisso, donde en cinco comisarías se registraron 108 causas. Eso en La Plata no pasa y los números saltan a la vista. No es un invento: son estadísticas de la Jefatura Departamental de Seguridad”.

Los casos, zona por zona

Además de las estadísticas de aprehensiones, los números de abril en La Plata mostraron otros factores alarmantes.

Por ejemplo, en la jurisdicción de la comisaría Primera (el área céntrica) se produjeron 30 delitos, que arrojaron tan solo 9 demorados y se resolvió apenas la mitad: 15. En Barrio Norte (comisaría Segunda) el trabajo fue más eficiente, con 34 hechos, 23 de ellos esclarecidos y 28 aprehendidos.

Las vecinas zonas de las seccionales Cuarta y Quinta dejaron 64 casos, 35 con final feliz, y 21 personas tras las rejas; mientras que la zona norte (Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Gorina y Hernández) dejó 80 presos en 210 episodios, 104 resueltos. La región sur (Villa Elvira, Aeropuerto, Arana y Villa Ponsati) terminó el mes con 93 delitos, 31 cerrados y 61 apresados. En tanto, entre Los Hornos, San Carlos, Romero, Abasto y Olmos se dieron 215 delitos (125 culminados), con 116 demorados.

En las comisarías Berisso Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Progreso, los números resultaron mucho más contundentes: 101 casos resueltos de 132, con 108 implicados tras las rejas.

Por último, en las tres seccionales de Ensenada los resultados son altamente eficaces: 218 delitos, 192 cerrados y 291 demorados, la gran mayoría por los controles abocados a la detección de infractores del artículo 205.