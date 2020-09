Ambulancieros y el terror de trabajar de noche

La noche es el abrigo de muchos delincuentes, que se amparan en la oscuridad para poder llevar adelante todo tipo de delitos: desde arrebatos en la vía pública hasta salvajes entraderas, ya sea con armas de fuego o cuchillos, o simplemente usando la violencia física.

Si bien en las últimas semanas trascendió que los repartidores y choferes son víctimas de constantes robos durante los turnos nocturnos, estos no son los únicos que padecen las consecuencias de trabajar en altas horas de la noche y cuando la presencia de gente en las calles es casi nula. Ahora, empleados ambulancieros también denuncian haber sufrido robos reiterados: “No trabajamos tranquilos”, contó uno de ellos a este multimedio.

En diálogo con Trama Urbana, el damnificado, que prefirió preservar su identidad para cuidar su integridad, decidió contar el calvario que sufrió durante un asalto mientras se encontraba yendo a buscar a un paciente en la localidad de Tolosa. El hombre contó lo sucedido luego de que trascendiera el robo a colegas suyos ocurrido en el barrio de La Loma.

“Fuimos con dos compañeros hasta el geriátrico que se encuentra en la calle 524 y 118”, comenzó relatando el trabajador de la salud, y luego detalló: “Estábamos esperando una cama, y en el momento que mis compañeros entraron a pasar a buscar a la paciente con la camilla, yo me quedé solo por unos minutos”.

Fue en ese instante cuando los malhechores decidieron atacar a su víctima; empuñando armas de fuego, sorprendieron al conductor de la ambulancia y le exigieron sus pertenencias. “En ese momento se subieron dos tipos a la ambulancia y me pidieron que les entregara todo. Me decían que me apurara o que me iban a matar”, dijo el chofer del móvil.

“Le di mi billetera y mi teléfono celular, pero después uno me pidió la llave de la ambulancia. Le pedí por favor que me la dejara porque teníamos que llevar a una paciente, y por suerte me la dejó y se fueron corriendo”, agregó el damnificado.

Afectado aún por lo sucedido, el hombre se mostró indignado por el hecho de inseguridad que le tocó vivir y la impunidad con la que se manejaron los individuos. “Se­gundo robo en menos de un mes. Hace 20 años que trabajo arriba de la ambulancia, y es la primera vez que me pasa algo así”, concluyó el ambulanciero, visiblemente moles­to. Cabe mencionar que por el momento no hay ningún detenido, por lo que los delincuentes continúan prófugos.

El episodio de La Loma

En la madrugada del jueves, cerca de las 3.30 y mientras esperaban en la puerta de la casa de un paciente para trasladarlo a un hospital, un médico y dos paramédicos fueron asaltados por tres ladrones armados, que incluso se metieron en el inmueble.

Los profesionales se encontraban en el lado de afuera de un domicilio de 30 entre 46 y 47, al que habían llegado en una ambulancia de UDEC para atender a un hombre. Mientras aguardaban a que les llegara un aviso de cama de algún hospital para poder internar al paciente, aparecieron los maleantes.

Los sujetos encañonaron al chofer de la ambulancia y se apoderaron de celulares, un sello, billeteras, documentos y tarjetas de los médicos. Sin embargo, los delincuentes no se conformaron y entraron también a la residencia del paciente, asaltando también a su hijo, a quien le quitaron el celular.