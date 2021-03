Aprobó 8 finales en dos semanas y ahora la Justicia Federal investiga un posible fraude

Una seguidilla de materias aprobadas llamó la atención de la comunidad académica en Formosa que finalmente derivó en una investigación en la Justicia Federal. En poco menos de dos semanas, Miguel Villamayor, logró aprobar ocho materias en dos semanas. El hecho ocurrió en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) entre 14 y el 30 de diciembre de 2020 con un estudiante de licenciatura en Nutrición.



Si bien no es imposible lograr semejante hazaña, un video del Zoom donde se veía el desarrollo del examen, se viralizó y el alumno en cuestión no era capaz de responder conceptos fundamentales de la materia. No supo responder cómo se genera la Canasta Básica ni que significa INDEC. Los profesores objetaron y aseguraron que debía volver a rendir el examen pero inexplicablemente fue aprobado con 6.

Cabe destacar que Villamayor no cursó las materias en cuestión ya que rendió en condición de libre.

Dos meses después, el video se hizo público y la comunidad académica indignada reaccionó y un alumno hizo la denuncia en la Justicia Federal. Ahora el Juez Federal N°2 de la ciudad de Formosa investiga por "tráfico ilegal de materias y calificaciones" a 10 personas entre docentes y no docentes.