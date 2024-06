Atropellaron y mataron a un vecino cuando escapaban en una camioneta robada

Dos ladrones de 18 y 22 años que escapaban de la Policía en una camioneta robada fueron detenidos por atropellar y matar a un hombre en la localidad bonaerense de Lanús, informaron voceros oficiales a Trama Urbana.

Según trascendió, el lamentable hecho tuvo lugar este miércoles cuando efectivos policiales se acercaron a identificar a dos jóvenes que circulaban en una camioneta modelo Volkswagen Amarok blanca.

Los delincuentes emprendieron la fuga y en el trayecto atropellaron y mataron a Esteban José Pereyra, un vecino de 40 años, en Ituzaingó y Deheza, Lanús Este, hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad del lugar.

Luego de una intensa búsqueda, el vehículo con el que los hampones atropellaron y mataron al señor mayor fue encontrado abandonado horas más tarde en el barrio El Ceibo. Tras esto, las autoridades determinaron que la camioneta tenía pedido de secuestro, puesto que fue robada un día antes en Villa Galicia, Lomas de Zamora.

Paralelamente, los policías que se habían quedado vigilando la casa de la calle Burelas de donde habían salido los dos sujetos de la Amarok, observaron ingresar a dos jóvenes que luego subieron a un auto y volvieron a salir.

Luego de un operativo cerrojo, la Policía bonaerense atrapó a dos sujetos de 18 y 22 años, quienes quedaron imputados por el delito de “encubrimiento y homicidio culposo agravado”, a disposición de Unidad Funcional de Instrucción en turno de Lanús, que impartió las correspondientes directivas.

“Fui a la farmacia y cuando llegué a mi casa mi hermano no estaba. Lo esperé, ingresaron cinco personas al pasillo, me preguntaron si era su hermano y pensé que lo habían agarrado por tener marihuana. Ahí me dijeron que lo habían atropellado en la esquina de casa”, relató su hermano ante los medios.