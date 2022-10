Bestias: atropellaron a un hombre para robarle

Los delincuentes ya no solo utilizan armas o sus puños para amedrentar o reducir a sus víctimas, sino que ahora directamente los atacan con sus vehículos. Eso fue lo que le sucedió a un vecino de la localidad de Gorina, que fue atropellado por motochorros.

Según trascendió, el violento episodio sucedió el pasado viernes durante la madrugada, en la zona de 502 y 155, a escasos metros de donde se encuentra el frigorífico. Allí, la víctima fue embestida por unos sujetos a bordo de una moto.

Ya sin poder defenderse, le robaron sus pertenencias y escaparon de la escena a toda velocidad. Si bien no sufrió lesiones de consideración, sí terminó con heridas en brazos y piernas. No obstante, por la rapidez y violencia con la que actuaron, no logró ver muchos detalles de sus agresores. Además, lo peor no fue el asalto, ya que detalló que en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia.

Este hecho delictivo hizo que los vecinos estallaran de bronca, debido a que aseguran que los robos son moneda corriente en el vecindario y que no encuentran soluciones por parte de las autoridades. Esto se debería principalmente a que en esa área no hay luminarias ni patrullajes.

No solo piden mayor presencia policial sino que también solicitaron que los colectivos entren al barrio, ya que los recorridos comienzan recién entre la 6 y las 7 de la mañana y aquellos que deben salir de sus casas antes de esa hora quedan a merced de los hampones.