Caso Báez Sosa: Máximo Thomsen pedirá volver a declarar

Máximo Thomsen, uno de los principales acusados en el caso del asesinato de Fernando Báez Sosa, ha expresado su insatisfacción con la representación que recibió durante el juicio. Tras la confirmación de su condena a cadena perpetua por el Tribunal de Casación Penal, Thomsen solicitó a su nuevo abogado, Francisco Oneto, que le permita declarar ante la Justicia para revelar detalles que no se le permitió compartir anteriormente.

Oneto, en conversación con TN, describió el estado emocional de Thomsen tras la decisión de Casación: “Está acongojado por esta circunstancia y tiene una renovada esperanza ante esta nueva defensa”. El abogado confirmó que la próxima semana visitará a Thomsen en la Alcaidía N°1 de Melchor Romero para comenzar a trazar los lineamientos de su declaración.

Aunque Oneto no proporcionó detalles específicos sobre lo que Thomsen planea declarar, se sabe que se centrará en el origen del conflicto dentro del boliche Le Brique, su papel durante el ataque a Fernando y los eventos de la madrugada del 18 de enero de 2020.

Oneto sostuvo: “La intención de él no era que esto terminara en la muerte de nadie. Le dije que no podía garantizarle resultados, pero sí le conté cómo vamos a emplear las herramientas del derecho para mejorar su situación procesal”. Y agregó: “Va a contar cosas que nunca dijo”.

La defensa de Thomsen se centrará en dos aspectos clave: el dolo y la premeditación. Oneto explicó: “El homicidio en agresión castiga cuando hay multitud de atacantes; cuando no se puede saber quién causó la muerte y se condena a todos”.

En este caso, Casación descartó esa norma y afirmó que sí se puede determinar quién fue el agresor. Oneto buscará convencer a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires de que Casación cometió un error al establecer la diferencia entre los homicidios en agresión y los dolosos en la imposibilidad de individualizar al agresor.

Oneto concluyó: “Si alguien ve el resultado de su conducta y busca ese resultado, sí es un homicidio doloso. Pero aquí no hay dolo. Máximo no anticipó este resultado. Todos los fines de semana tenían peleas de igual tenor a esa, que no habían terminado en la muerte de nadie. El dolo es un elemento subjetivo, no se puede evaluar”.