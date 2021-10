Citan a declarar a Matías Morla en la causa que investiga la muerte de Maradona

El abogado deberá presentarse a declarar en la causa que investiga la muerte de Maradona. La citación responde a un pedido de las hijas del "Diez".

Matías Morla, el abogado y ex representante de Diego Maradona, fue citado a declarar el lunes próximo como testigo en la causa en la que se investiga la muerte del ex futbolista. Fue por un pedido que hicieron Dalma y Gianinna Maradona quienes solicitaron a la justicia que la investigación no se centre solo en las responsabilidades médicas.

De este modo, el lunes a las 11 de la mañana Morla deberá presentarse en la sede de la Fiscalía General de San Isidro para declarar ante los fiscales a cargo de la causa, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra.

La citación del ex apoderado de Maradona había sido solicitada por los abogados Federico Guntin y Marcelo Sverdlik Warschavsky, quienes representan en la causa a las hijas del "Diez" como particulares damnificadas. Los letrados entregaron un escrito en el que manifestaron que la causa por la muerte de Maradona no se agote con las responsabilidades médicas sino que se profundice la investigación para saber si había alguna razón por la cual Diego "debía morir" y que se cite a declarar como testigos a cinco miembros del "entorno".