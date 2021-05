City Bell: ladrón le arrebató su bici de las manos

Los delincuentes ya ni siquiera se preocupan por atacar de noche o con sigilo para no ser vistos. Ahora asaltan a los peatones a plena luz y con gente en la calle. Así le sucedió a un vecino de City Bell, que sufrió un asalto en Cantilo y 19.

Según detalló el propio damnificado, el hecho tuvo lugar pasadas las 13, cuando se encontraba dejando su rodado estacionado. Cuando se disponía a ponerle el candado a su bicicleta, apareció un sujeto, quien en apenas un instante se la quitó de sus manos.

“El tipo se fue como si nada”, comenzó relatando la víctima, quien agregó que “la uso para ir a trabajar y pasó en un instante. Cuando me agaché para sacar la llave del candado me agarró la bici y salió corriendo, lo corrí pero no lo pude alcanzar”.

Por el momento, no hay pistas ni de la bicicleta ni del paradero o identidad del sospechoso, quien permanecía prófugo al cierre de esta edición. Las cámaras de seguridad de las inmediaciones serán claves para poder dar con este atrevido hampón.