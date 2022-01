City Bell: ladrón se metió en una clínica y le robo a los pacientes

Un solitario delincuente asaltó una clínica ubicada en la zona de 472 y 21 A, de City Bell. El maleante se metió al lugar, amenazó a los pacientes y les quitó todas sus pertenencias. El hecho ocurrió en horas de la tarde y el hampón está prófugo.

Según trascendió, los pacientes que estaban en el lugar fueron abordados por el malviviente, el cual llegó en la motocicleta y se dejó puesto todo el tiempo el casco. Acorralados, no tuvieron otra opción más que entregar sus billeteras y celulares.

Asimismo, el sujeto también se llevó el dinero de la caja de la clínica. Consumado el hecho, salió corriendo, se subió a la moto que había dejado afuera y huyó en dirección a la localidad de Villa Elisa, perdiéndose de vista.

No está claro el monto con el que se hizo el malviviente, pero lo cierto es que tras llamar al 911 se realizó un operativo cerrojo en las inmediaciones y no pudieron dar con él. Ahora, se analizan las cámaras de seguridad del lugar, tanto públicas como privadas, para poder recabar pistas que puedan dar con el paradero o la identidad del sospechoso. Cabe mencionar que, a pesar del mal momento vivido, no hubo que lamentar heridos.