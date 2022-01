Violento ataque motochorro a una joven en El Mondongo

Una joven fue víctima de un violento ataque por parte de dos motochorros cuando volvía a su casa después de trabajar. Los implicados la abordaron para quitarle su vehículo y les dieron varios golpes, aunque huyeron sin lograr su cometido.

Según el relato de testigos que presenciaron el asalto, todo ocurrió durante horas de la noche en la zona de 67 y 121, cuando dos individuos (de unos 20 años aproximadamente) golpearon a una chica, que venía de trabajar. La víctima llegaba en su rodado, cuando fue sorprendida por los maleantes.

“Querían el celular y la moto”, dijo una frentista que vio lo que pasó. Luego, agregó: “Justo salían del edificio unas personas que les gritaron y entonces los tipos se fueron por 67 para el lado de 122”. Si bien llamaron a la Policía, aseguran que no se hizo denuncia porque la chica golpeada se quiso ir a su casa.

“Solo escribo para contar que el barrio está cada vez peor, lamentablemente”, concluyó la frentista. Cabe mencionar que al cierre de esta edición no había pistas sobre los autores del hecho y los mismos seguían prófugos de la Justicia, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones será clave para esclarecer lo sucedido.

Por su parte, el hecho despertó la bronca de los vecinos, que están cansados de los episodios de inseguridad. “Esta zona está muy castigada por los robos, necesitamos más presencia policial durante el día y la noche. Nosotros solos no podemos evitar todo esto que está pasando, porque te golpean, te roban y si no llevás nada tenés el peligro también que te maten por no llevar pertenencias”, dijo afligida otra residente del vecindario.

“Es terrible vivir de esta manera. Los derechos son para los delincuentes y no para la gente de bien”, añadió otra.