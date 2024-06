City Bell, liberado a la delincuencia: le robaron dos veces y no le toman la denuncia

Un comisario de la seccional Cuarta fue detenido por robar en la casa de una mujer muerta junto a un subalterno suyo. Un allanamiento mal realizado a un domicilio de un militar en Arturo Seguí, que no tenía nada que ver con la causa penal y vivió una verdadera pesadilla. Y, ahora, una grave denuncia contra la comisaría Décima de City Bell, donde los oficiales de guardia no le tomaron en tres ocasiones la denuncia a una vecina, a quien vienen sustrayéndole cosas de su hogar desde hace días. La Policía Bonaerense, sobre todo la que opera en la ciudad de La Plata, vive uno de sus peores momentos de la historia y nadie hace nada para modificar el flagelo, pese a los constantes cambios que, en realidad, nada cambian.

En esta oportunidad, una mujer se acercó en las últimas horas hasta la Décima con el fin de radicar una denuncia debido a una serie de atracos que viene sufriendo. Claro que, pese a lo que el sentido común dicta, los numerarios no le prestaron atención y la invitaron a volver otro día, argumentando que “estaban muy ocupados”.

Desesperada, la víctima contó que el primer robo en su finca de 450, entre 28 y 28 bis, se produjo la noche del jueves y el último, el sábado a la mañana. En ambos casos, los cacos huyeron con rumbo desconocido con diversos materiales de trabajo, entre ellos un trompo, y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos, pese a que parte de los hurtos quedaron registrados en una cámaras de vigilancia.

“Las denuncias, en la gran mayoría de los casos, no se toman por un tema puntual, y es para que no queden registradas en las estadísticas. Si no se denunció, el robo no existió y era jurisdicción da la sensación de ser más segura de lo que realmente es”, le contó a Trama Urbana un vocero de la fuerza.

Queja vecinal

Los vecinos se mostraron indignados por lo sucedido y se volcaron a las redes sociales para manifestar su descontento. “Qué raro la Décima, donde se rascan todo el día”, dijo uno y otro escribió: “Hace dos años fui a la comisaría Sexta y pasó exactamente lo mismo. Peor, porque dijeron que vuelva al día siguiente, fui y lo mismo. Y yo vivo en la otra punta, pero la denuncia la tenía que hacer ahí, que es donde fue el robo. Horas después llegó un chico corriendo, que le robaron la bici, y le dijeron lo mismo, que vuelva mañana, cuando si lo corrían con un patrullero la recuperaban”.

Otro expuso: “Es que desde la Décima dieron el visto bueno para que pase (el ilícito). ¿Cómo vas hacer la denuncia?”. Y, por último, un frentista escribió con total ironía: “La Décima siempre trabajando con una categoría brillante, digna”.

Este diario viene publicando de manera continua numerosos atracos en City Bell, en todas sus modalidades como entraderas, hurtos, escruches, asaltos a comercios, callejeros y un sinfín de robos de neumáticos sobre autos estacionados. Los lugareños no se cansan de destacar que los pocos agentes que se ven, están siempre “con el celular” caminando por Cantilo, pero nadie patrulla más allá de esa calle céntrica y principal.