“City Bell se convirtió en La Matanza”

Tras la feroz entradera de la que fue víctima una familia en la localidad de City Bell, hecho informado por este diario en su edición anterior, los vecinos del lugar manifestaron su bronca e indignación debido a lo sucedido y a la impunidad con la que actúan los delincuentes.



Cabe recordar que el hecho tuvo lugar en inmediaciones de 461 y 26, cuando la dueña de casa se encontraba conversando con unos allegados en la vereda y todos terminaron siendo víctimas de unos delincuentes, que los atacaron a golpes. Además, la obligaron a entrar a la casa y también abordaron al hijo de la mujer, un joven de 20 años.



“Es una vergüenza, señor comisario atienda a los vecinos, trabaje y no sea patotero”, aseguró uno de los frentistas que dialogó con este multimedio tras conocerse lo sucedido. Además, agregó de forma contundente: “¿Y la Policía que está cobrando un muy buen sueldo y debe cuidarnos dónde está? Marchemos a la comisaría para pedir más seguridad”.



Asimismo, otro de los vecinos, también visiblemente molesto por un nuevo episodio de delincuencia ocurrido en el barrio, aseveró: “¡Lo único q hacen es poner gendarmes por la avenida Cantilo! Por favor, es una tomada de pelo, solo para hacer creer que nos cuidan. Son unos ridículos, porque en los alrededores nos roban todo”.



Siguiendo con su relato, la persona afirmó: “Vas a la comisaria y el titular te patotea en vez de atenderte. Te roban a cualquier hora; ya nada les importa, total nadie los encuentra. Es de terror como estamos ya. El cambio de comisarios fue un sinsentido, enrocan gente inepta en vez de echarlos”.



Por su parte, en lo que respecta al robo y el esclarecimiento del mismo, lo cierto es que al momento no hay novedades. Al cierre de esta edición no había pistas sobre los autores del hecho, como así tampoco de su identidad o paradero. “Los vecinos viven con pánico. Cuatro de la tarde, charlando en la puerta de tu casa y te roban seis tipos armados”, concluyó otro de los frentistas.



El hecho



A las 16 del jueves, una familia de City Bell vivió un verdadero calvario cuando fue abordada en su casa de 461 y 26 por un grupo de delincuentes. Los malvivientes golpearon a uno de los integrantes para después despojarlo de todos sus bienes y escapar con rumbo desconocido.



Voceros oficiales detallaron que el bestial suceso en la castigada zona Norte platense tuvo lugar cuando la dueña de la propiedad se encontraba charlando en la vereda con una amiga. Entonces irrumpieron seis hampones armados, las amenazaron y las obligaron a entrar. En el interior se encontraba el hijo de la dueña, de unos 20 años y a quien le pegaron de manera salvaje para amedrentar al resto.



Así, bajo golpes y amenazas les exigieron a las víctimas la entrega del dinero que allí había, y se alzaron con un monto cuya cifra no trascendió. Claro que, además de eso, los malhechores se apropiaron de electrodomésticos y de teléfonos celulares, además de joyas. Ya con el botín en su poder, huyeron y nada se sabe hasta el momento de ellos.