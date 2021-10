Con un desconsolado mensaje, la novia del rugbier fallecido lo despidió en las redes

Después del accidente de tránsito que le provocó la muerte a Tomás Sánchez Merlo, el joven de 31 años que jugaba al rugby en el club San Luis, su novia le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales para despedirlo. “Hoy te fuiste, y con vos se va una parte de mí”, fue lo que la chica publicó en su cuenta de Instagram, acompañado de varias fotos de ambos.

Anteriormente, desde la institución Marista le habían mandado su acompañamiento a la familia y ahora se conoció el saludo de quien fue su pareja. “Reencontrarnos no fue casualidad… aparecimos para sanarnos. Y fue tan fuerte y real, que es difícil de explicar”, comenzó diciendo la mujer, en un extenso y desgarrador posteo en el que contó cómo se conocieron y parte de la historia que vivió junto a él.

En otro pasaje de la publicación, expresó: “Fuimos uno, nos entendíamos sin decir una palabra, supiste destrabarme y con paciencia y dulzura lograste que me entregue al amor. Un amor que fue más allá, el verdadero amor, el que solo pretende hacer bien, sin importar títulos, distancias, miedos ni diferencias”.

Expresando todo su dolor por haber perdido a su pareja, escribió: “La vida da vueltas, y hoy me toca decirte hasta luego otra vez”. Además, recordó una frase que él le había dicho hace un tiempo y contó: “Hace poco me dijiste que siempre me esperaste, y sé que sos paciente y ahora te toca esperarme un poquito más. Voy a esperar ese abrazo de re-reencuentro donde sea que sea”.

En el triste mensaje que conmovió a más de uno, la chica comentó una de las últimas veces que habló con Tomás: “Anoche a las 3:30 me dijiste No me extrañes mucho, porque me acosté y te dije que no me podía dormir. Y no te lo prometo, no creo que sea fácil no ­extrañarte. Pero te prometo honrarte y amarte para siempre”.

Un trágico accidente que le quitó la vida

En la parte final de la dramática despedida, su novia sentenció: “Estarás presente en mí en cada paso que dé, en el mar, en la montaña, en el sol y en mi corazón. Así como lo estarás para todos nosotros, tu familia y tus amigos. Te amo negrito. Te amamos. Volá alto”.

Cabe recordar que el joven murió en un ­trágico siniestro vial, luego de perder el control de su Nissan March de color rojo e impactar

de lleno contra una mole de cemento de uno de los canteros de Plaza Paso, en el cruce de las avenidas 13 y 44. Por el momento se desconocen las causas que originaron el despiste del ­vehículo y es materia de investigación, mientras se intenta establecer si hubo algún otro auto implicado.