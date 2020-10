Conflicto por terrenos en el barrio Las Cerámicas de Arturo Seguí

En Arturo Seguí, más precisamente en calles 409 y 137, se vivió una tensa jornada este sábado en el barrio Las Cerámicas. Un grupo de vecino cortó la circulación y reclaman sobre unos terrenos a otro grupo de vecinos.

“Hace aproximadamente tres meses tuvo una charla con él para hacerle el reclamo de las cuotas que le pagué porque yo le compré uno en efectivo”, sostuvo uno de los manifestantes.

Recibió los papeles de uno de los terrenos, “pero cuando yo fui a averiguar con un abogado a la gestoría de La Plata, me dijeron que él no era el dueño y que los terrenos pertenecían a Cerámica Platense, con lo cual me vendió un terreno que no está en aviso y pertenece a unos de los herederos de la fábrica”.

“Cuando le hice el reclamo, sacó un cuchillo, me quiso apuñalar, agarró un palo, me tuvo que ir, se pone violento”, agregó el damnificado. Otro de las víctimas dijo que “aparte está achicando los terrenos de otros propietarios, para vender más metros”.

“Hace dos años que compramos nosotros, hace 6 meses que lo terminamos de pagar y también son vecinos de acá. El hombre lo que está haciendo es revender los terrenos y nos quiere echar. Cuando nosotros vinimos, me prendió fuego un auto, un Fiat Uno. Le hicimos una perimetral porque el martes me tiró el auto encima a mí y a los nenes”, contó una vecina sobre Juan Manuel Gutiérrez.