Conmoción en pleno centro platense: incendio en el edificio de Av. 7 y 50

Momentos de suma tensión se vivieron esta mañana en pleno centro platense cuando, hacia las 9.30 hs., se desató un incendio a metros de la Legislatura bonaerense. El foco ígneo comenzó en el octavo piso del histórico edificio ubicado en Avenida 7 y 50.

Rápidamente, Bomberos, Policía y personal del SAME se hicieron presentes en el lugar para contener las llamas y evacuar a propietarios e inquilinos. Además, por precaución, se cortó la luz y el gas de toda la zona.

La buena noticia es que las llamas lograron ser contenidas pronto y no hubo que lamentar víctimas fatales, aunque muchas personas resultaron intoxicadas y debieron ser trasladadas a diferentes centros de salud. No obstante, sí hubo que lamentar la pérdida de mascotas que no pudieron ser rescatadas a tiempo.

Si bien no hay aún información oficial sobre las causas que desataron el incendio, las primeras hipótesis indicarían que se debió a un accidente doméstico ocasionado por velas prendidas y ropa colgada. Muchos aseguraron haber sentido una explosión.

Cabe resaltar que, en declaraciones a este medio, los vecinos de la zona se mostraron muy satisfechos con el accionar de las fuerzas públicas.