Conmoción: una versión confirma que el cuerpo hallado es el de Facundo Astudillo Castro

Esta tarde un trascendido periodístico dio cuenta esta tarde de que los restos óseos hallados el 15 de agosto pasado pertenecen a Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril pasado, aunque hasta el momento ninguna fuente lo confirmó oficialmente.

El martes pasado se realizó la autopsia en el laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en la ex ESMA. Allí trabajaron durante nueve horas al menos 15 peritos de distintas disciplinas.

El análisis de los forenses también indicó la presencia de un fenómeno conocido como el “diente rosa”. El mismo alude a una coloración en la dentadura presente en casos de ahogamiento, típica de los lugares fríos y húmedos.

"Me quedé con la misma sensación que tuve el mismo día que acompañamos esos restos hasta acá: que era Facundo y que tengo que llevarlo de vuelta a casa (...) a mí no me caben dudas, es él y me lo voy a llevar a casa", habia dicho su mamá, Cristina Castro.