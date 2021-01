Conmoción y misterio por una mujer que murió al caer de un séptimo piso

Vecinos de la zona de 12 y 60 no salen de su conmoción debido a la muerte de una mujer de 32 años, que perdió la vida al caer de un séptimo piso y precipitarse al patio interno de un complejo de edificios.



Según indicaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, todo comenzó pasadas las 2 de la madrugada, cuando un llamado al 911 dio aviso de una persona que había sido encontrada sin vida. Los agentes fueron hasta la mencionada dirección y encontraron a la damnificada, la cual no presentaba signos vitales y tenía una cinta sujeta a su cuello.



De inmediato se preservó el lugar y se convocó a los peritos. Tras realizar averiguaciones, se pudo establecer que la víctima había caído desde uno de los departamentos del lugar, ubicado en el séptimo piso. No obstante, los vecinos le indicaron a la Policía que, minutos antes de su muerte, la mujer había sido vista ingresando al edificio en compañía de un masculino, el cual luego se retiró. Esto hizo que se comenzaran a barajar otras opciones además del suicidio, por lo que se iniciaron averiguaciones por las inmediaciones. “Por cámaras próximas al ingreso del edificio donde se encontraba la femenina fallecida se logra establecer que la misma ingresa siendo la 01.05 h, junto a un masculino de contextura delgada y de considerable altura, el cual llevaba puesta una remera color blanca, pantalón negro y mochila negra”, detalló una fuente.“Siendo 01.35 h se observa salir a dicho masculino solo, vistiendo las mismas prendas”, concluyó el vocero, quien agregó que tras ello se solicitó intervención al Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, ya que consideraban que podría tratarse de un crimen.

No obstante, al ser consultadas otras fuentes vinculadas al caso, estas fueron contundentes: “Todo indica que fue un suicidio”.



Asimismo, con respecto al sujeto que vieron los frentistas, el mismo pesquisa aseveró: “Está declarando y era amigo de la fallecida. Dijo que estaba alterada”. Por el momento, la carátula de la causa es “averiguación de causales de muerte”.